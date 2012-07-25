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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 22:38 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透7月25日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

07/20/12 较上周 较上年 07/20/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 381.3 1.3 23.1 380.1 2.7 26.1

馏分油 123.9 2.6 -25.4 125.2 1.7 -26.6

汽油 208.6 2.3 -1.1 210.0 4.1 -3.4

取暖油 26.6 0.5 -10.3 26.4 0.5 -10.0

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1

煤油型航空燃料 38.8 0.6 -5.1 39.5 1.4 -5.5

原油日加工量 15.8 0.3 1.2 15.8 0.3 0.4

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少70万桶,汽油库存减少60万桶,馏分油库存增加110万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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