〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透7月25日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
07/20/12 较上周 较上年 07/20/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 381.3 1.3 23.1 380.1 2.7 26.1
馏分油 123.9 2.6 -25.4 125.2 1.7 -26.6
汽油 208.6 2.3 -1.1 210.0 4.1 -3.4
取暖油 26.6 0.5 -10.3 26.4 0.5 -10.0
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
煤油型航空燃料 38.8 0.6 -5.1 39.5 1.4 -5.5
原油日加工量 15.8 0.3 1.2 15.8 0.3 0.4
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少70万桶,汽油库存减少60万桶,馏分油库存增加110万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 李军
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%