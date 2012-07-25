〔美国热股〕苹果第三财季业绩逊于预期,股价早盘下跌4.8%

路透7月25日电----美国消费电子巨擘--苹果(AAPL.O)周二公布的第三财季业绩低于华尔街预期,因全球经济增长滑坡,且消费者在新款iPhone料于秋季发布之前推迟购买,对股价构成打压.这是该公司不到一年时间里公布的第二份逊于预期的季度财报.[ID:nSB1685448]