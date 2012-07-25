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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 22:30 BJT

〔美国热股〕苹果第三财季业绩逊于预期,股价早盘下跌4.8%

路透7月25日电----美国消费电子巨擘--苹果(AAPL.O)周二公布的第三财季业绩低于华尔街预期,因全球经济增长滑坡,且消费者在新款iPhone料于秋季发布之前推迟购买,对股价构成打压.这是该公司不到一年时间里公布的第二份逊于预期的季度财报.[ID:nSB1685448]

这引发多家券商小幅下调苹果目标价,但在迎接新一代iPhone面世之际,多数分析师认为投资人应该视此为买入机会.

在周三早盘交易中,苹果股价下跌4.8%,至572美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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