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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 22:39 BJT

〔美国热股〕波音第二季获利增幅优于预期,股价早盘上涨

路透7月25日电----波音(BA.N)公布第二季获利增幅高于预期,且上调其全年获利预估,因飞机交付上升抵销养老金成本增加的影响.[BA.N-CMN]

在周三早盘交易中,波音股价上涨1.57%,至73.16美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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