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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 22:45 BJT

〔美国热股〕卡特彼勒季度获利强劲且上调今年获利预估,股价早盘上扬

路透7月25日电----全球最大的工程机械制造商--卡特彼勒(CAT.N)周三上调2012年获利预估,称全球经济正在改善.之前卡特彼勒公布了强劲的季度获利,轻易超越华尔街预估.[ID:nSB1687798]

在周三早盘交易中,卡特彼勒股价上涨2.13%,至83.16美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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