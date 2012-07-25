〔美国热股〕福特汽车料今年全年营业利润低于2011年,股价早盘下跌

路透7月25日电----美国第二大汽车制造商--福特汽车(F.N)周三公布了好于预期的第二季获利,但也将欧洲年度亏损预估上调了一倍.欧债危机的不断加深已将欧洲汽车销量压至近20年最低.福特预计欧洲业务年度亏损将超过10亿美元,今年稍早的亏损预估在5-6亿美元之间.福特汽车还预计今年全年营业利润要低于2011年,因欧洲遭遇巨大的亏损以及北美市场增速放缓.[ID:nSB1687678]