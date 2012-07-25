〔美国热股〕福特汽车料今年全年营业利润低于2011年,股价早盘下跌

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透7月25日电----美国第二大汽车制造商--福特汽车(F.N)周三公布了好于预期的第二季获利,但也将欧洲年度亏损预估上调了一倍.欧债危机的不断加深已将欧洲汽车销量压至近20年最低.福特预计欧洲业务年度亏损将超过10亿美元,今年稍早的亏损预估在5-6亿美元之间.福特汽车还预计今年全年营业利润要低于2011年,因欧洲遭遇巨大的亏损以及北美市场增速放缓.[ID:nSB1687678]
在周三早盘交易中,福特股价下跌0.77%,至8.99美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%