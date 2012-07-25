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货币新闻 | 2012年 7月 26日 星期四 05:11 BJT

〔新西兰央行〕维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期

路透惠灵顿7月26日电---新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期.

接受路透调查的所有18名分析师此前均预期本次维持利率不变,有10位分析师预计下次升息是在明年第一季,六位预计是在2013年中期,两位预计在2014年.

新西兰央行表示维持利率不变适当,未来几年经济活动将小幅成长.

新西兰央行表示欧元区状况明显恶化的风险有限.

新西兰央行表示财政整顿和汇率因素限制需求,通胀将在接近目标区间中点的水准稳定下来.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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