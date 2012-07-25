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货币新闻 | 2012年 7月 26日 星期四 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.584%,投标倍数为2.71

路透华盛顿7月25日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.584%

中值 0.542%

低值 0.470%

价格/得标

价格 99.586667

高值得标比率 12.20%

投标倍数 2.71

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,111,400

总投标 94,762,711,400

竞争性投标得标 34,974,600,000

非竞争性投标得标 25,511,400

FED附加 0

初级市场交易商投标 67,920,000,000

初级市场交易商得标 18,259,800,000

直接投标 8,818,000,000

直接投标得标 1,813,000,000

间接投标 17,999,200,000

间接投标得标 14,901,800,000

发行细节

发行日 2012/07/31

到期日 2017/07/31

CUSIP码 912828TG5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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