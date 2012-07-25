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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 23:54 BJT

〔标题新闻〕苹果称三星要求2.4%的标准核心专利费"不公平、不合理且带有歧视性"-法庭文件

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8IPA85]

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