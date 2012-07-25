〔欧元债市〕德债下滑,因标售需求疲弱及受强化ESM言论打压

* 德债下滑,因官员称支持ESM获得银行业务牌照

* 德国30年期公债标售需求疲弱

* 西班牙和意大利公债收益率暂时回落

路透伦敦7月25日电---德国公债周三下滑,此前长债标售需求疲弱,且有迹象显示欧元区政策制定者可能支持欧洲救助基金获得银行业务牌照.

对长达三年的欧债危机对欧元区最强国家冲击的担忧也令德债承压,但分析师预计短期内德债不会大跌,因投资人仍视之为避险资产.

未来几周,对西班牙可能最终需要全面救助的担忧可能仍是主要影响市场因素,而希腊可能退出欧元区的风险仍隐约可见.

穆迪投资服务公司周一公布,将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持.[ID:nSB1682816]

德债期货FGBLc1日内下跌34个跳动点,至144.69,但脱离其稍早触及的低位.10年期德债DE10YT=TWEB收益率升3.5个基点,至1.269%,周一在穆迪下调德国评等展望前,该收益率触及1.126%的纪录低点.

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼指出,支持欧洲救助基金获得银行业务牌照的论点是有根据的;目前为止欧洲央行仍反对这个构想.

法国一直以来在推动给予ESM银行业牌照,以便该援助基金能申请欧洲央行的廉价资金来扩充火力.欧洲央行则一直重申反对该做法,称这实则就是为政府进行货币融资.[ID:nSB1686884]

10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率跌21个基点,至7.42%,但五年期西班牙公债ES5YT=TWEB收益率回落至低于10年期公债收益率水准,周二因信贷风险增加,一度出现收益率倒置的情况.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWE跌16个基点,报6.45%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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