〔英国债市〕英债表现胜德债,此前英国公布GDP数据远逊预期

路透伦敦7月25日电---英债周三表现连续第三日优于德债,此前英国公布第二季国内生产总值(GDP)下滑,提升了英国央行进一步购买英债,甚至可能降息的预期.

评等机构穆迪下调德国评等展望也提振了英债的吸引力.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌1个基点,报1.46%,离周一所创的纪录低点1.408%不远.GDP数据公布后不久,两年期英债收益率GB2YT=RR创下0.045%的纪录新低.