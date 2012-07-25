〔英国债市〕英债表现胜德债,此前英国公布GDP数据远逊预期

美国债市：两年期公债收益率触及2009年来最高，因升息押注
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。
路透伦敦7月25日电---英债周三表现连续第三日优于德债,此前英国公布第二季国内生产总值(GDP)下滑,提升了英国央行进一步购买英债,甚至可能降息的预期.
10年期英债较可比德债利差GB10YT=RREU10YT=RR本周几乎减半,周三触及四周低位16.8基点,收盘报19基点,收窄4个基点.
英国国家统计局公布,英国第二季GDP初值较前季萎缩0.7%,路透预估为萎缩0.2%,第一季较前季萎缩0.3%.[ID:CN1686508].
评等机构穆迪下调德国评等展望也提振了英债的吸引力.
10年期英债收益率GB10YT=RR跌1个基点,报1.46%,离周一所创的纪录低点1.408%不远.GDP数据公布后不久,两年期英债收益率GB2YT=RR创下0.045%的纪录新低.
但收盘时,两年期英债收益率跌2个基点,报0.065%.30年期英债收益率GB30YT=RR持平,报2.89%.
9月英债期货FLGU2收高10个跳动点,报122.01,可比德债期货FGBLU2跌34个跳动点.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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