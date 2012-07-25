版本:
中国
债券 | 2012年 7月 26日 星期四 00:29 BJT

〔英国债市〕英债表现胜德债,此前英国公布GDP数据远逊预期

路透伦敦7月25日电---英债周三表现连续第三日优于德债,此前英国公布第二季国内生产总值(GDP)下滑,提升了英国央行进一步购买英债,甚至可能降息的预期.

10年期英债较可比德债利差GB10YT=RREU10YT=RR本周几乎减半,周三触及四周低位16.8基点,收盘报19基点,收窄4个基点.

英国国家统计局公布,英国第二季GDP初值较前季萎缩0.7%,路透预估为萎缩0.2%,第一季较前季萎缩0.3%.[ID:CN1686508].

评等机构穆迪下调德国评等展望也提振了英债的吸引力.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌1个基点,报1.46%,离周一所创的纪录低点1.408%不远.GDP数据公布后不久,两年期英债收益率GB2YT=RR创下0.045%的纪录新低.

但收盘时,两年期英债收益率跌2个基点,报0.065%.30年期英债收益率GB30YT=RR持平,报2.89%.

9月英债期货FLGU2收高10个跳动点,报122.01,可比德债期货FGBLU2跌34个跳动点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐