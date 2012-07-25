〔全球金市〕金价上涨近2%,因寄望美国和欧洲推出刺激措施

****澳新经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%
* 寄望美国和欧洲将放宽货币政策,提振金价
* 实货需求仍然疲软
* 黄金较铂金溢价升至1月来的最高
路透纽约7月25日电---金价周三升近2%,连续第三天表现优于股市,因市场重新传言美国和欧洲将推出货币刺激措施,提振黄金作为对冲工具的吸引力.
交易商说,金价势将录得一个月来最大单日升幅,因臆测欧洲央行将挹注新资金以资助受困欧元区国家的救助行动.
周二稍晚,金价得到提振,因传言美国联邦储备理事会(美联储,FED)正研究新工具提振美国经济增长.
在COMEX-8月期权于周四到期前,执行价在1,600美元上方的看涨期权买盘也提振黄金期货.此外,技术性支持也扶助金价,因金价周三上涨后,似乎目前进一步接近突破交投区间.
1736GMT,现货金价XAU=升1.9%,报每盎司1,609.26美元,盘中触及1,609.91美元的近三周高位.
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2上涨32.20美元,报每盎司1,608.40美元,路透初步数据显示,成交量可望录得逾一个月来最高.
金价在7月一直在宽幅为75美元的区间内交投,为4月来的最窄月度交投区间.诸如印度和中国等主要黄金消费者季节性买需疲弱,以黄金支持的上市交易基金的流入减弱及欧债危机令人不安,均限制金价涨幅.
美国股市小升,标普500指数缩减早盘的涨幅,此前美国6月新屋销售跌幅为逾一年来最大,且代表经济晴雨表的苹果APPL.O营收令人失望.
其他贵金属中,现货银XAG=升2.1%,报27.51美元.
黄金较铂金溢价升至每盎司逾200美元,为1月来首见.
现货铂金XPT=升1.3%,至1,396.24美元,现货钯金XPD=涨1.3%,报563.75美元.
----------------------1736 GMT--------------------------
最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1608.40 32.20 2.1% 2.7%
COMEX白银期货 SIN2 27.510 0.699 2.6% -1.5%
COMEX铂金期货 PLN2 1403.40 15.90 1.2% 0.3%
COMEX钯金期货 PAU2 567.05 5.45 1.0% -13.6%
现货金 XAU= 1609.26 29.42 1.9% 2.9%
现货银 XAG= 27.51 0.56 2.1% -0.7%
现货铂金 XPT= 1396.24 17.99 1.3% 0.2%
现货钯金 XPD= 563.75 7.47 1.3% -13.6%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
* 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温 * 特朗普的国会讲话对市场影响不大 (新增文末表格) 路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员 周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。 纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员 会(FOMC)有永久投票权的委员。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3 月会议上认真讨论是否升息。 “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前 宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri chard Franulovich表示。 美元指数 上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。 美元兑日圆 盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。 “今日市场的主题是对