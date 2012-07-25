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市场报道 | 2012年 7月 26日 星期四 02:36 BJT

〔全球金市〕金价上涨近2%,因寄望美国和欧洲推出刺激措施

* 寄望美国和欧洲将放宽货币政策,提振金价

* 实货需求仍然疲软

* 黄金较铂金溢价升至1月来的最高

路透纽约7月25日电---金价周三升近2%,连续第三天表现优于股市,因市场重新传言美国和欧洲将推出货币刺激措施,提振黄金作为对冲工具的吸引力.

交易商说,金价势将录得一个月来最大单日升幅,因臆测欧洲央行将挹注新资金以资助受困欧元区国家的救助行动.

周二稍晚,金价得到提振,因传言美国联邦储备理事会(美联储,FED)正研究新工具提振美国经济增长.

在COMEX-8月期权于周四到期前,执行价在1,600美元上方的看涨期权买盘也提振黄金期货.此外,技术性支持也扶助金价,因金价周三上涨后,似乎目前进一步接近突破交投区间.

1736GMT,现货金价XAU=升1.9%,报每盎司1,609.26美元,盘中触及1,609.91美元的近三周高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2上涨32.20美元,报每盎司1,608.40美元,路透初步数据显示,成交量可望录得逾一个月来最高.

金价在7月一直在宽幅为75美元的区间内交投,为4月来的最窄月度交投区间.诸如印度和中国等主要黄金消费者季节性买需疲弱,以黄金支持的上市交易基金的流入减弱及欧债危机令人不安,均限制金价涨幅.

美国股市小升,标普500指数缩减早盘的涨幅,此前美国6月新屋销售跌幅为逾一年来最大,且代表经济晴雨表的苹果APPL.O营收令人失望.

其他贵金属中,现货银XAG=升2.1%,报27.51美元.

黄金较铂金溢价升至每盎司逾200美元,为1月来首见.

现货铂金XPT=升1.3%,至1,396.24美元,现货钯金XPD=涨1.3%,报563.75美元.

----------------------1736 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1608.40 32.20 2.1% 2.7%

COMEX白银期货 SIN2 27.510 0.699 2.6% -1.5%

COMEX铂金期货 PLN2 1403.40 15.90 1.2% 0.3%

COMEX钯金期货 PAU2 567.05 5.45 1.0% -13.6%

现货金 XAU= 1609.26 29.42 1.9% 2.9%

现货银 XAG= 27.51 0.56 2.1% -0.7%

现货铂金 XPT= 1396.24 17.99 1.3% 0.2%

现货钯金 XPD= 563.75 7.47 1.3% -13.6%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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