〔纽约期市〕软商品市场在交投震荡中涨跌互见,因宏观前景而承压

****澳新经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%
路透纽约/伦敦7月25日电---软商品市场周三在交投震荡中表现不一,因经济前景阴霾笼罩软商品市场,令大部份市场人士感到不安.
糖和咖啡期货收盘涨跌不一,可可期货收高.
"我认为投资人基本上态度谨慎,"在芝加哥的经纪商The Price Group的高级分析师Jack Scoville说,"很大部份原因是宏观因素."
美国和欧洲数据疲弱打压股市,玉米、小麦和大豆在连跌两天后反弹,而油价下跌.
洲际交易所(ICE)-10月原糖期货<SBc1结算价升0.08美分,报每磅23.57美分.伦敦10月白糖期货LSUV2下滑0.20美元,报每吨638美元.
基本面方面,糖市的市场人士仍然忧虑最大蔗糖种植国巴西的天气,且担忧第二大蔗糖出产国印度季风不强.
咖啡期货涨跌互见.少量的投机买入提振阿拉比卡咖啡期货.
9月阿拉比卡咖啡期货KCU2升0.85美分,收报每磅1.763美元.伦敦9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下挫9美元,报每吨2,149美元.
未平仓合约下跌1,460口,至135,078口,为五个月来最低.路透调查显示,咖啡价格可能将继续抵住全球供应过剩的影响.
ICE-9月可可期货CCc2升21美元,或0.95%,报每吨2,230美元.伦敦9月罗可可期货LCCU2上涨13英镑,或0.8%,报每吨1,553英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
* 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温 * 特朗普的国会讲话对市场影响不大 (新增文末表格) 路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员 周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。 纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员 会(FOMC)有永久投票权的委员。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3 月会议上认真讨论是否升息。 “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前 宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri chard Franulovich表示。 美元指数 上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。 美元兑日圆 盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。 “今日市场的主题是对