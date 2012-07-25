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市场报道 | 2012年 7月 26日 星期四 03:02 BJT

〔纽约期市〕软商品市场在交投震荡中涨跌互见,因宏观前景而承压

路透纽约/伦敦7月25日电---软商品市场周三在交投震荡中表现不一,因经济前景阴霾笼罩软商品市场,令大部份市场人士感到不安.

糖和咖啡期货收盘涨跌不一,可可期货收高.

"我认为投资人基本上态度谨慎,"在芝加哥的经纪商The Price Group的高级分析师Jack Scoville说,"很大部份原因是宏观因素."

美国和欧洲数据疲弱打压股市,玉米、小麦和大豆在连跌两天后反弹,而油价下跌.

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货<SBc1结算价升0.08美分,报每磅23.57美分.伦敦10月白糖期货LSUV2下滑0.20美元,报每吨638美元.

基本面方面,糖市的市场人士仍然忧虑最大蔗糖种植国巴西的天气,且担忧第二大蔗糖出产国印度季风不强.

咖啡期货涨跌互见.少量的投机买入提振阿拉比卡咖啡期货.

9月阿拉比卡咖啡期货KCU2升0.85美分,收报每磅1.763美元.伦敦9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下挫9美元,报每吨2,149美元.

未平仓合约下跌1,460口,至135,078口,为五个月来最低.路透调查显示,咖啡价格可能将继续抵住全球供应过剩的影响.

ICE-9月可可期货CCc2升21美元,或0.95%,报每吨2,230美元.伦敦9月罗可可期货LCCU2上涨13英镑,或0.8%,报每吨1,553英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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