〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货攀升,因美国旱情继续影响作物

路透7月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨,因美国旱情持续,市场担心产量前景.
一农业气象学家表示,本周和未来10日的降雨将提振美国中西部北部和东部地区的产量前景,但种植区其他地区的作物将继续同极度炎热和干燥的天气作斗争.
"北部和东部地区天气有所改善,中西部至西北部预计今明两日将有更多降雨."MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney表示.
CBOT-8月大豆期货SQ2收高45美分,收报16.94-1/4美元.
8月大豆期货处于所有关键移动均线切入位上方,九日相对强弱指标(RSI)为63.
8月豆粕合约SMQ2劲扬20美元,收报每短吨529.8美元.
8月豆油合约BOQ2收高0.66美分,报每磅52.24美分.
今日大豆预估成交量为280,911口;豆粕预估成交量为107,482口,豆油成交量为131,241口.
以下为CBOT农产品期货在1939 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 794.50 4.50 0.6% 22.9%
CBOT大豆Sc1 1694.25 45.00 2.7% 41.4%
CBOT豆粕SMc1 529.80 20.00 3.9% 71.2%
CBOT豆油BOc1 52.24 0.66 1.3% 0.3%
CBOT小麦Wc1 903.25 24.50 2.8% 38.4%
CBOT稻米RRc1 1556.50 38.50 2.5% 6.6%
EU小麦BL2H0 260.50 9.50 3.8% 28.6%
NYMEX原油期货CLc1 88.90 0.40 0.5% -10.0%
道琼工业指数.DJI 12,672 55 0.4% 3.7%
现货金XAU= 1603.90 24.06 1.5% 2.6%
欧元/美元EUR= 1.2153 0.0094 0.8% -6.1%
美元指数.DXY 83.5640 -0.4410 -0.5% 4.2%
波罗的海
干散货指数.BADI 982 -21 -2.1% -43.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿