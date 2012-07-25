〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货攀升,因美国旱情继续影响作物

国际油市：油价下滑，此前数据显示美国原油库存升至纪录高位

* 油市由升转跌，此前数据显示上周美国原油库存连续第八周增加 * 俄罗斯2月减产，但减产履行率低－消息 路透纽约3月1日 - 油价周三微幅收低，因美国原油库存触及纪录高 位，令在石油输出国组织(OPEC)产油国兑现减产承诺的凭证浮现下，对油 市恢复供需平衡的预期降温。 上周美国原油库存连续八周上升，增幅为150万桶，升幅小于预期， 但库存触及纪录高位5.202亿桶。 美国原油库存持续上升，令投资者担心需求增长可能不足以消化全球 供应过剩，尽管主要产油国达成在今年上半年减产的协议。 美国原油4月合约 下跌0.18美元，或0.3%，报每桶53.83美元。 布兰特原油5月合约 下跌0.15美元，或0.3%，报每桶56.36美元。 “EIA公布的这一周原油库存数据未带来很大的意外，”Powerhouse 执行副总裁David Thompson说。 “缺乏受天气带动的取暖油需求，将会受未来数周的农业需求所抵销 ，但炼厂将恢复运作，看来市场可以满足任何需求增长。