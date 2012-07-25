〔国际油市〕布兰特原油期货收高,因中东局势动荡且预计FED将采取行动

* 美国一周原油库存大幅增加--EIA

* 欧元区制造业萎缩,前景黯淡

* 市场关注:美国周四将公布一周初请失业金数据

路透纽约7月25日电---原油期货价格周三强劲反弹,布兰特原油期货收在104美元上方,从当日低位反弹,因市场担心中东动荡局势将恶化,而且对美联储推出更多刺激措施的预期升温.

稍早油价下跌,受欧元区忧虑打压,另外美国政府数据显示,上周美国原油库存意外上升,引发对石油需求的忧虑.

"存在地缘政治风险,人们担心叙利亚情势,以及化学武器落入歹人之手该怎么办,另外对于美联储和(可能的)刺激措施,市场人气正面,"Tradition Energy分析师Gene McGillian称.

9月布兰特原油期货LCOc1接近收盘时涨至每桶104.71美元,结算价报104.38美元,当日升0.96美元,为连续第二个交易日上涨.在公布库存数据后,一度跌至日低102.10美元.

美国9月原油期货CLc1结算价报88.97美元,当日涨0.47美元,日低为86.84美元.尾盘交易时,一度升至日高89.36美元.

盘中交投淡静,根据路透数据,布兰特原油期货成交量较30日均值低30%,美国原油期货较30日均值低18%.

美国能源资料协会(EIA)数据显示,上周美国原油库存增加270万桶,因进口猛增,与库存温和下降的预期不符.

汽油和馏分油库存亦大增.

**全球经济表现较差**

美国6月新屋销售创下逾一年来最大跌幅,房价恢复跌势,反应初露复苏端倪的楼市回软.

交易商称,这一糟糕的数据与近期美国疲弱的经济数据一道,巩固了美联储将付诸行动,采用更多量化宽松政策以支撑经济的预期.

周二公布的调查显示,7月欧元区民间部门连续第六个月萎缩,因制造业产出大减,增加了欧元区重陷衰退的可能性.[ID:nSB1683662]

德国经济智库Ifo周三公布的调查显示,7月Ifo企业景气判断指数为103.3,路透预估为104.7.[ID:nST0532421]7月为连续第三个月下降,挫至28个月最低位,暗示欧债危机正令德国企业承压.

英国政府周三公布的数据显示,2012年第二季国内生产总值(GDP)萎缩幅度超出预期,异常的潮湿天气和额外公共假日,使得本已受到欧元区债务危机以及政府撙节措施拖累的经济进一步受压.[ID:nSB1687222]

中国7月制造业改善早盘时提振了油价,但有报导称中国经济仍在放缓,这令投资者颇为谨慎.

国际货币基金组织(IMF)周三在年度评估中软化立场,认为中国人民币兑一篮子货币"中度低估",并下调对中国中期经常帐盈余/国内生产总值(GDP)之比预估至4%-4.5%.

IMF在报告中指出,中国大大降低了外部不均衡,但代价是投资主导成长模式导致的国内严重失衡.[ID:nSB1685890]

西方大国呼吁叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)放弃权利,但目前担心其将血战到底,宗派战争在全球最动荡地区之一蔓延的风险上升.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 88.97 0.47 0.5% 86.84 89.36 279,178 309,865

10月原油 89.25 0.47 0.5% 87.14 89.64 52,106 54,178

8月RBOB汽油 2.7929 -0.0319 -1.1% 2.7298 2.8095 28,294 39,104

9月RBOB汽油 2.7162 -0.0096 -0.4% 2.6549 2.7260 67,613 63,698

8月取暖油 2.8440 0.0196 0.7% 2.7895 2.8514 26,151 29,961

9月取暖油 2.8467 0.0204 0.7% 2.7917 2.8545 53,115 60,152

ICE合约

9月布兰特 104.38 0.96 0.9% 102.10 104.71 197,530 221,458

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 471,645 496,638 561,414 1,389,039 -34,469

汽油 163,141 153,825 141,416 267,443 -2,714

取暖油 121,699 141,931 142,057 304,333 -6,990(完)