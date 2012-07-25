〔美国股市〕受苹果业绩不佳拖累标普500指数和Nasdaq指数续跌,道指收高

* 苹果营收逊预期,直指全球经济低迷

* 标普500指数下探50日移动均线支撑位

* 卡特彼勒和波音业绩力保道指不失

* 道指收高0.47%,标普500指数收低0.03%,Nasdaq指数跌0.31%

路透纽约7月25日电---美国股市周三涨跌互见,标普500指数连跌第四天,Nasdaq指数下滑,此前苹果(AAPL.O)业绩罕见的逊于预期,但波音(BA.N)及卡特彼勒(CAT.N)强劲的业绩提振道指.

市值最高的美国公司-苹果周二公布的季度销售不及市场预期,因全球经济增长滑坡,且消费者在新款iPhone料于秋季发布之前推迟购买,对股价构成打压.[ID:nSB1685448]

周三,该股收挫4.3%,报574.97美元,如果苹果没有下跌,标普500指数原本可以收高.

道琼工业指数勉力上涨,主要归功于卡特彼勒和波音.卡特彼勒收高1.4%,报82.60美元,此前该公司公布的季度获利轻松超过市场预期,该公司还上调了全年财测.

"预期值非常低,这对市场相当有利."芝加哥Harris Private Bank首席投资长Jack Ablin表示.

对美联储很快将采取进一步行动提振经济的希望也支撑股市.华尔街日报周二报导,美联储官员可能更接近采取更多措施扶助经济.

在上述预期的带动下,"银行股表现相对较好."Jones Villalta Asset Management投资组合经理人Thomas Villalta表示.KBW银行股指数.BKX升0.5%.

道琼工业指数.DJI收高58.73点,或0.47%,至12,676.05点;标准普尔500指数.SPX下跌0.42点,或0.03%,至1,337.89点.Nasdaq指数.IXIC收低8.75点,或0.31%,至2,854.24点.

数据显示6月美国新屋销售降幅为逾一年最大,地产股跌幅居前.PHLX地产股指数.HGX重挫3%,D.R. Horton(DHI.N)大跌3.7%,报17.98美元.

标普500指数再度下探50日移动均线切入位水准约1,332点.周二,该指数一度失守该关口,但在有关美联储可能提供更多刺激措施的报导出炉后,夺回了该水准.

波音公布的第二季净利高于预期,且上调全年盈利预估后,收高2.8%,报74.03美元.

汤森路透数据显示,在已公布业绩的500指数成份股企业中,63%的业绩超过预期,略高于长期均值62%.

福特汽车(F.N)公布的第二季净利优于预期,但在欧洲的亏损几乎翻倍,该股收低1%,报8.97美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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