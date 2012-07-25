〔美国股市〕受苹果业绩不佳拖累标普500指数和Nasdaq指数续跌,道指收高

****澳新经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%
* 苹果营收逊预期,直指全球经济低迷
* 标普500指数下探50日移动均线支撑位
* 卡特彼勒和波音业绩力保道指不失
* 道指收高0.47%,标普500指数收低0.03%,Nasdaq指数跌0.31%
路透纽约7月25日电---美国股市周三涨跌互见,标普500指数连跌第四天,Nasdaq指数下滑,此前苹果(AAPL.O)业绩罕见的逊于预期,但波音(BA.N)及卡特彼勒(CAT.N)强劲的业绩提振道指.
市值最高的美国公司-苹果周二公布的季度销售不及市场预期,因全球经济增长滑坡,且消费者在新款iPhone料于秋季发布之前推迟购买,对股价构成打压.[ID:nSB1685448]
周三,该股收挫4.3%,报574.97美元,如果苹果没有下跌,标普500指数原本可以收高.
道琼工业指数勉力上涨,主要归功于卡特彼勒和波音.卡特彼勒收高1.4%,报82.60美元,此前该公司公布的季度获利轻松超过市场预期,该公司还上调了全年财测.
"预期值非常低,这对市场相当有利."芝加哥Harris Private Bank首席投资长Jack Ablin表示.
对美联储很快将采取进一步行动提振经济的希望也支撑股市.华尔街日报周二报导,美联储官员可能更接近采取更多措施扶助经济.
在上述预期的带动下,"银行股表现相对较好."Jones Villalta Asset Management投资组合经理人Thomas Villalta表示.KBW银行股指数.BKX升0.5%.
道琼工业指数.DJI收高58.73点,或0.47%,至12,676.05点;标准普尔500指数.SPX下跌0.42点,或0.03%,至1,337.89点.Nasdaq指数.IXIC收低8.75点,或0.31%,至2,854.24点.
数据显示6月美国新屋销售降幅为逾一年最大,地产股跌幅居前.PHLX地产股指数.HGX重挫3%,D.R. Horton(DHI.N)大跌3.7%,报17.98美元.
标普500指数再度下探50日移动均线切入位水准约1,332点.周二,该指数一度失守该关口,但在有关美联储可能提供更多刺激措施的报导出炉后,夺回了该水准.
波音公布的第二季净利高于预期,且上调全年盈利预估后,收高2.8%,报74.03美元.
汤森路透数据显示,在已公布业绩的500指数成份股企业中,63%的业绩超过预期,略高于长期均值62%.
福特汽车(F.N)公布的第二季净利优于预期,但在欧洲的亏损几乎翻倍,该股收低1%,报8.97美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
* 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温 * 特朗普的国会讲话对市场影响不大 (新增文末表格) 路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员 周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。 纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员 会(FOMC)有永久投票权的委员。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3 月会议上认真讨论是否升息。 “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前 宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri chard Franulovich表示。 美元指数 上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。 美元兑日圆 盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。 “今日市场的主题是对