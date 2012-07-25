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市场报道 | 2012年 7月 26日 星期四 05:42 BJT

〔加拿大股市〕终止跌势收高,因寄望刺激措施出台带动矿业股上涨

路透多伦多7月25日电---加拿大主要股指周三上涨,终止之前三天跌势,矿业股攀升,因投资人乐观寄望全球经济不断恶化将促使美国和欧洲的央行采取刺激措施.

美国和欧洲数据疲弱,令对美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行下周会议将公布更多货币宽松举措的预期增强.

周三欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼指出,支持欧洲救助基金获得银行业务牌照的论点是有根据的.[ID:nSB1686884]

之前股价受创的材料股受此消息提振,上涨1.5%,金矿股和金价一起走强.

能源股升0.1%,因油价反弹,因中东动荡加剧及寄望美联储更多刺激措施出台.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高25.56点,或0.2%,报11,492.51点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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