〔纽约汇市〕欧元从两年低位回升,但升势料将减退

* 欧洲央行诺沃特尼称支持ESM获得银行业务牌照的论点是有根据的

* 穆迪将欧洲金融稳定机构的评级展望下调至负面

* 欧元跌穿1.20美元将为测试2010年低位敞开大门

路透纽约7月25日电---欧元兑美元周三上涨,为六日来首次,此前一欧洲央行管委诺沃特尼称支持欧洲救助基金获得银行业务牌照的论点是有根据的[ID:nSB1686884].

他的言论引发一轮欧元空头回补,且扶助欧元从两年低点反弹,因原本押注欧元下跌的投资人被逼仓.

不过,许多分析师称欧元下跌趋势仍然完整.欧洲救助基金获得银行业务牌照将容许它向欧洲央行借入资金以应对欧债危机,但这仍然只是一个构思,鉴于欧洲央行官员的反对,这构想可能难以落实.

"单单是对有助于解决欧洲问题的替代方法的前景已被视作有利欧元,"在旧金山的Klarity FX高级汇市策略师Gareth Sylvester说.

"事实上,这只是一个构思,仅此而已,"他说,"欧盟宪法需要修改以给予欧洲稳定机制(ESM)这些权力,且这做法必须得到所有欧盟成员国批准."

欧元兑美元EUR=触及1.2169美元日内高位,从周二触及1.2040美元的两年低位反弹.纽约尾盘,欧元升0.8%,至1.2154美元.

西班牙和法国周三在联合声明中表示,为了欧元区的稳定,在今年底对欧元区银行业采取单一监管机制是必须的.消息对欧元带来额外提振.

欧元兑日圆EURJPY=盘中高见95.20日圆,本周稍早曾触及94.11日圆的12年低位.欧元尾盘升0.8%,至95.01日圆.

美元兑日圆JPY=几无变动,报78.15日圆.

**西班牙愈发困难**

鉴于西班牙借款成本不断上升,令投资人担心该国将需要全面的主权债救助,对欧元的人气保持利空.

欧元兑美元若跌穿1.20美元的重要心理关口,将为测试2010年低点1.1875美元打开通道.

"将会慢慢的挪向该水准--退两步,进一步这样."Mizuho Corporate Bank驻纽约汇市销售部门副总裁Fabian Eliasson表示,"波动性太高,不会直线下落."

西班牙公债收益率自上周瓦伦西亚地区向中央政府申请金援后跳升,投资人担心其他负债沉重的地区也会寻求救助.

随着对欧元区第四大经济体-西班牙可能需要全面主权债救助的臆测升温,投资人担心欧洲救助基金没有足够资金支持其他受困国家,包括希腊、意大利和葡萄牙.

欧洲的坏消息接踵而至,穆迪下调欧洲金融稳定机构(EFSF)顶级评等展望,Egan-Jones周三也下调了意大利主权评等.

美国公布6月新屋销售降幅为逾一年最大后,美元兑欧元一度缩减跌幅.但影响短暂,因数据助燃了美联储将实施进一步刺激措施的预期.(完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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