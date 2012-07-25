〔金属期市〕纽约期铜上涨,受欧元回升带动

****澳新经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%
* 交易商担心反弹稍纵即逝
* 欧洲央行官员讲话后,欧元跳升
* 分析师预计COMEX期铜将测试3.24美元支撑位
路透纽约/伦敦7月25日电---纽约期铜周三从一个月低点反弹,结束三日连跌,因欧元兑美元回升,且对美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取更多措施的希望盖过了欧元区情势愈发低迷的影响.
欧元兑美元从两年低点反弹,期铜市场跟随商品市场整体回升走势,尽管焦点仍在西班牙等欧元区国家越发黯淡的债务前景.
纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2收高2.15美分,或0.64%,报每磅3.3745美元,盘中触及一个月低点3.332美元.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高0.3%,报每吨7,440.50美元,稍早一度跌至6月27日来最低的7,344.25美元,周二收报7,417美元.
周三欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼指出,支持欧洲救助基金获得银行业务牌照的论点是有根据的.[ID:nSB1686884]该言论带动欧元跳升,期铜从中得益.
"升势有些释然性,尽管企业业绩疲弱,数据不佳,但美国市场的乐观情绪未受影响."Great Pacific Wealth Management资产配置部门主管Sean McGillivray表示.他指的是苹果(AAPL.O)公布的业绩不及预期,且美国公布6月新屋销售降幅为逾一年最大.
惨淡的数据提升投资人对美联储很快将实施进一步措施,刺激经济复苏的预期.
但由于进一步措施的需求反映经济基本面疲弱,许多人士认为周三的乐观情绪不成熟,反弹稍纵即逝.
尽管即便人气不振,但多头表示,中国有更多好消息.中国五矿资源(1208.HK)预计中国新的刺激政策支出将有助于提振全球铜市场.
其他金属,三个月期锡CMSN3收报17,770美元,周二收报17,525美元,三个月期锌CMZN3从周二收盘的1,797美元升至1,810美元.
三个月期铅CMPB3收盘没有成交,买盘最后报1,864美元,周二收报1,860美元.三个月期铝CMAL3收高11美元,报每吨1,880美元,三个月期镍CMNI3从15,750美元升至15,755美元.
以下为2001GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-------------------------------------------------------------------
COMEX期铜 338.85 3.55 +1.06 343.60 -1.38
LME期铝 1870.00 1.00 +0.05 2020.00 -7.43
LME期铜 7446.00 29.00 +0.39 7600.00 -2.03
LME期铅 1855.00 -5.00 -0.27 2035.00 -8.85
LME期镍 15850.00 100.00 +0.63 18710.00 -15.29
LME期锡 17340.00 -185.00 -1.06 19200.00 -9.69
LME期锌 1801.00 4.00 +0.22 1845.00 -2.38
上海期铝 15260.00 -140.00 -0.91 15845.00 -3.69
上海期铜 53910.00 -790.00 -1.44 55360.00 -2.62
上海期锌 14360.00 -170.00 -1.17 14795.00 -2.94 -------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017
* 美联储官员的鹰派讲话导致升息预期升温 * 特朗普的国会讲话对市场影响不大 (新增文末表格) 路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员 周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。 纽约联储总裁杜德利表示，收紧货币政策的理据“大大增强”。他是联邦公开市场委员 会(FOMC)有永久投票权的委员。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，鉴于经济已实现充分就业，且通胀加速回升，很可能在3 月会议上认真讨论是否升息。 “威廉姆斯和杜德利的讲话传递出了很强烈的信号，即3月会议上有可能升息，而当前 宏观背景是，近期出炉的经济数据普遍强劲，”Westpac Banking Corp的高级外汇策略师Ri chard Franulovich表示。 美元指数 上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。 美元兑日圆 盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。 “今日市场的主题是对