〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨,但因德拉吉的讲话表现不及欧元

* 英镑跳升,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺将采取措施避免欧元区崩溃

* 英国面临失去其AAA评级的风险,可能影响避险资金

* 欧债危机意味着英镑兑欧元的跌势可能受限

路透伦敦7月26日电---英镑兑美元周四跳升,但兑欧元下跌,因预期英国央行将进一步放宽政策,且英国经济前景急剧恶化,将面临丧失其AAA信用评级的风险.

欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区崩溃,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.[ID:nSB1690170][ID:nSB1690016]德拉吉的承诺,使欧元和包括英镑在内多数被视为较高风险的货币兑美元飙升.

交易商说,德拉吉的言论可能是欧洲央行将推出更支持举措的先兆,驱使投资人出脱对欧元和英镑的大量空头头寸.在全球经济放缓的迹象不断增加及欧债问题恶化下,近几个月投资人一直青睐避险美元和日圆.

英镑兑美元GBP=D4跳升至近一周的最高水平,上涨大约1.4%,至1.5724美元,且远高于日内稍早触及1.5458美元的两周低点.交易商说,短期支持位在7月12日触及的低位1.5393美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4守住上日的升势,交投在接近一周高位,且远高于周一低位0.7756英镑,后者为2008年底以来最低.欧元兑英镑最新跌0.1%,至0.7835英镑,盘中高见0.7860英镑.

鉴于英国经济萎缩程度较预期严重,政府放宽其紧缩财政政策及减赤措施的压力将逐渐增强,且可能威胁流向英债的避险资金.交易商说,这可能拖累英镑表现.

**英镑走势脆弱**

尽管英镑兑美元上涨,但分析师说英镑将容易下跌,因投资人开始消化英国央行进一步实施量化宽松政策或甚至将减息25个基点的前景.

许多分析师预期英镑兑欧元不会远离近期高位,因忧虑西班牙是否将寻求全面救助或希腊会否退出欧元区.

近期英国数据正显示经济缓慢增长的迹象,为英国提供些许希望.不过,多数投资人很可能逢升卖出英镑,除非数据显示经济活动持续增速.

"英国经济前景急剧恶化及因而产生的财政撙节目标软化,令未来几个月英国主权信用评级遭下调的风险上升,"花旗汇市策略师Valentin Marinov说.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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