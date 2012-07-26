〔欧洲股市〕大幅攀升,因德拉吉暗示欧洲央行将尽全力确保欧元区完整

欧洲股市：收于三周低位，因银行和矿业股下挫
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。
* FTSEurofirst 300指数劲扬2.4%
* 矿业和银行股大涨,因德拉吉讲话提振市场信心
路透伦敦7月26日电---欧洲股市周四大幅上涨,因对宏观经济的信心盖过了好坏不一的企业季报的影响,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发出明确信号,ECB将采取一切措施避免欧元区解体.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3跳升24.71点,或2.4%,报1,042.60点,缩减过去四天累计下跌逾4%的跌幅.
欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区解体,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.[ID:nSB1690170][ID:nSB1690016]
德拉吉的言论带动风险意愿抬头,并因此导致股市大涨,同时压低意大利和西班牙公债收益率(殖利率),市场对欧洲央行将启动购债计划,并可能提供更多低成本资金以提振低迷成长的希望增强.
"市场对德拉吉的讲话令市场倍受鼓舞,"Daiwa Capital Markets分析师Chris Scicluna说.
"这一回,新的购债计划只是一个过渡性计划,为新一轮长期再融资操作(LTRO)开始执行,以及欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)西班牙救助计划(如果有)敲定争取一些时间,"他说.
ECB在2011年12月宣布执行第一轮LTRO后,FTSEurofirst 300指数大涨16%,在3月触及峰值.
投资人对德拉吉的言论迅速作反应,买入之前下跌的循环景气类股,其中包括银行股.SX7P和矿业股.SXPP.
市场成交清淡,反应市场仍广泛担忧宏观经济局势.汇丰策略师称,国际投资者寻求避险,因风险意愿仅略高于2008年底和2009年初金融危机最严重时期的水平.
英国富时100指数.FTSE收升1.36%,报5,573.16点;德国股市DAX指数.GDAXI升2.75%,报6,582.96点,法国CAC-40指数.FCHI大涨4.07%,报3,207.12点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。