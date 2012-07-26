〔英国债市〕英债下滑,因德拉吉讲话助燃欧洲央行将行动的臆测

路透伦敦7月26日电---英债周四下滑,此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话助燃了欧洲央行将采取更多行动扶助应对欧债危机的臆测,但英债表现继续优于德债.
欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区解体,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.[ID:nSB1690170][ID:nSB1690016]
在同一会上,英国财政大臣奥斯本重申他对实施严格计划削减预算赤字的决心,拒绝了放宽财政撙节措施以提振步履蹒跚英国经济的呼吁.
英国国家统计局之前公布,英国第二季GDP初值较前季萎缩0.7%,路透预估为萎缩0.2%,第一季较前季萎缩0.3%.[ID:CN1686508].这令投资人担心政府可能无法达到削减财赤的目标,路透调查显示,分析师认为英国信贷评等遭调降的风险增加.
9月英债期货FLGU2收低29个跳动点,报121.72,可比德债期货FGBLU2跌68个跳动点.
10年期英债收益率GB10YT=RR升2个基点,报1.485%,较可比德债利差收窄约3个基点,至15.7个基点.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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