〔金属期市〕期铜上涨,欧洲央行总裁德拉吉的言论带动升势

* 欧元上涨,德拉吉称准备扞卫欧元
* 锡价下跌刺激中国买盘
* 期望美国将推出更多量化宽松政策,因美国经济复苏停顿
* 关注周五公布的美国第二季GDP初值
路透纽约/伦敦7月26日电---伦敦期铜周四连升第三天,此前欧洲央行总裁德拉吉对扞卫欧元的承诺扶助推动风险意愿,令大部份金融市场上涨.
欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区解体,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.[ID:nSB1690170][ID:nSB1690016]
他的讲话带动欧元和全球股市上涨,期铜也一起攀升.
此轮升势扶助铜价从周三触及的一个月低位进一步反弹,周四市场成交相对活跃.但一分析师说,另一轮好坏不一的美国经济数据及投资人持续忧虑欧洲的经济体质,使期铜未能守在一些短期防守线的上方.
"美国耐久财订单未能给予市场人士充份理据,令铜价上探上周高位每磅3.55美元,"HeritageWestFutures.com期货分析师Ralph Preston说.
纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2收高1.90美分,报每磅3.3935美元,交投区间介于3.3535-3.4380美元.
根据路透数据,成交放量,COMEX截至尾盘成交量达69,000口,较30天均值高出逾50%.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高24美元,报每吨7,470美元,从周三低位7,344.25美元反弹,后者为6月27日来的最低水平.
美国商务部周四公布,美国6月耐久财(耐用品)订单为增长1.6%,5月修正为增长1.6%(前值为增长1.3%).[ID:nSB1689408]
全美不动产协会(NAR)周四公布,美国6月成屋待完成销售指数较上月下降1.4%,预估为增长0.2%.[ID:nSB8548260]
令人失望的美国经济数据及企业盈利下滑导致一些投资者认为美国联邦储备理事会(美联储,FED)将是更早而不是较迟推出量化宽松政策.
RBC Capital在研究报告中说,锡价大幅下跌令中国增加买入.
LME三个月期锡周三触及10个月低位17,125美元.周四该合约升2.33%,收报17,750美元.本周迄今,期锡仍跌约6%.
三个月期镍收低10美元,报15,890美元.本周稍早,该合约触及15,450美元的三年低位.
以下为1748 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-------------------------------------------------------------------
COMEX期铜 339.45 2.00 +0.59 343.60 -1.21
LME期铝 1877.50 7.50 +0.40 2020.00 -7.05
LME期铜 7469.50 23.50 +0.32 7600.00 -1.72
LME期铅 1884.00 29.00 +1.56 2035.00 -7.42
LME期镍 15860.00 -40.00 -0.25 18710.00 -15.23
LME期锡 17750.00 405.00 +2.33 19200.00 -7.55
LME期锌 1815.00 14.00 +0.78 1845.00 -1.63
上海期铝 15350.00 90.00 +0.59 15845.00 -3.12
上海期铜 54430.00 520.00 +0.96 55360.00 -1.68
上海期锌 14460.00 100.00 +0.70 14795.00 -2.26 -------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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