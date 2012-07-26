〔纽约期市〕原糖期货重挫5%,美国可可和罗布斯塔咖啡期货跳升

路透纽约/伦敦7月26日电---原糖期货周四重挫逾5%,印度迎来急需的降雨,提振该国甘蔗生长条件改善的希望,促使投资者抛售,并推动原糖期价跌至关键水准之下.
ICE可可期货大涨4%,受助于美元走软和商品市场稍早强势,交易商称,原产国卖盘有限,加之技术性买盘,推动价格大幅攀升.
罗布斯塔咖啡期货跳升至近两个月最高,交易商预计咖啡豆烘焙商将补充罗布斯塔咖啡豆库存,阿拉比卡咖啡期货在淡静交投中转升为跌.
原糖期货重挫,因印度迎来急需的降雨,原糖价格触及一关键技术水准后,触发一波止损卖盘.交易商称,巴西行业联盟周三公布的甘蔗压榨数据超预期,这也扶助打压原糖价格.
洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBc1急跌1.07美分,或4.5%,收报每磅22.50美分,稍早重挫5.6%,至22.25美分.交易商称,该合约跌穿200日移动均线切入位22.74美分后,触发一波止损卖盘.
印度的气象部门主管称,关键的雨季的降雨情况将在未来几天改善,但该国政府称存在乾旱的风险,多位部长计划在下周开会讨论雨季降水稀少的问题.
伦敦Liffe白糖期货也走低,10月白糖期货LSUc1收跌22.50美元,或3.5%,报每吨615.50美元.
一项路透调查显示,市场仍预计2012/13年全球糖供应过剩的局面将得到改善,但过剩减少的幅度将不及之前的预期,不过,数个产糖国的恶劣天气可能限制糖价在目前基础上出现太大幅度的下跌.
交易商称,ICE-9月可可期货上涨,触发2,278-2,285美元之上的技术性买盘,此为上周高位.
ICE-9月可可期货CCU2跳升86美元,或3.9%,收报每吨2,316美元,为7月9日以来最高结算价.日高在2,330美元,逼近200日移动均线切入位2,334美元.
伦敦9月可可期货LCCU2收涨25英镑,或1.6%,报每吨1,567英镑.
交易商称,罗布斯塔咖啡期货跳升至近两个月最高,因烘焙商需要补充库存.Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2大涨60美元,或2.8%,收报每吨2,209美元.
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2跌2.25美分,或1.3%,收报每磅1.7405美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿