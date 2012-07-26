〔纽约期市〕原糖期货重挫5%,美国可可和罗布斯塔咖啡期货跳升

中国货币市场：跨月后资金价格略降但紧势不改，公开市场连续回笼添谨慎

路透上海3月1日 - 跨月后中国银行间市场周三资金面改善甚微，早盘大行融出暂仍有 限，隔夜回购利率仅小幅下跌。交易员称，央行公开市场连续净回笼，市场情绪延续谨慎， 预计3月MPA(宏观审慎评估)压力等因素将继续施压资金面。 上海一银行交易员称，“价格下来点了，但是量不是很多，还是挺紧；公开市场一直在 回笼，3月份还要MPA，大家都比较紧张。” 上海一基金交易员则表示，早盘资金价格仍然很贵，“七天可以出到4%以上，比昨天的 6%好点；主要还是银行端紧，大行出得少，非银贼有钱，也不便宜出。” 他认为，月初资金偏紧应当还是预期不佳所致，“市场预期太紧，各种做准备，搞得价 格很高”；而在总量不松的情况下，中小银行及部分非银机构会继续面临比较突出的结构性 融资压力，从而出现高价成交。 中国央行公开市场周三进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期各100 亿元，中标利率持平上次。据此计算，今日将净回笼400亿元，为连续第五日净回笼。 中国央行研究局局长徐忠近日撰文表示，货币政策在力度