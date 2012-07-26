〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美国降雨及大豆期货下跌

中国汇市：人民币早盘放量下跌但限于区间波动，特朗普讲话对美元影响有限
路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨日收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。
路透7月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因大豆期货下跌,及出现旱灾的美国中西部地区迎来降雨,令市场承压.
美国农业部周度出口销售报告也令玉米承压.
一农业气象家周四说,中午的天气预报无大变动,暗示美国玉米和大豆承受乾旱压力的情况在未来至少几个星期持续.
一气候专家报告周四显示,美国中西部和大平原50年来最严重的旱情在本周恶化,这些地区出产大部份美国玉米,大豆和饲养大部份的美国牲畜.
MDA EarthSat作物巡察团的巡察员周四表示,爱荷华州中部和中东部的玉米产量前景高度易变,因今年夏季的旱情和极度炎热周期降低了产量前景.
9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为64.
9月玉米合约CU2收低13-1/4美分,结算价报7.81-1/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为244,563口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨日收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。
(重发以加上直接提取码) 路透2月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓持平上周五，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月27日 27,044,414.4 2月24日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月27日 335,281,593.4 2月24日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透悉尼/惠灵顿3月1日 - 澳元周三走高，之前公布的数据显示，澳洲第四季度经济大幅反弹，延续了25年的持续扩张势头。 但市场人气不安，因投资者消化了美国总统特朗普的重要政策演讲，而他的此次演讲却未能提供关于备受期待的刺激计划的细节。 澳元兑美元涨0.24%至0.7673美元，脱离周二所及的两周低位0.7646。 澳元为今年迄今表现最佳的主要货币之一，年内至今已上涨6.5%，但由于美元走强，澳元2月整体走势淡静。 澳洲第四季经济数据较上季表现强劲，优于分析师预估的增长0.7%，令澳元获得提振。 “好消息是经济已果决跳离了第三季的坑洼，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Kristina Clifton表示。 “看来似乎不需要任何利率方面的额外协助，”她表示，并指出房价也再度提速。 新西兰元兑美元则下跌0.3%至0.7166美元，因美元走强。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 龚芳/艾茂林)