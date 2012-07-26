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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 05:52 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美国降雨及大豆期货下跌

路透7月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因大豆期货下跌,及出现旱灾的美国中西部地区迎来降雨,令市场承压.

美国农业部周度出口销售报告也令玉米承压.

一农业气象家周四说,中午的天气预报无大变动,暗示美国玉米和大豆承受乾旱压力的情况在未来至少几个星期持续.

一气候专家报告周四显示,美国中西部和大平原50年来最严重的旱情在本周恶化,这些地区出产大部份美国玉米,大豆和饲养大部份的美国牲畜.

MDA EarthSat作物巡察团的巡察员周四表示,爱荷华州中部和中东部的玉米产量前景高度易变,因今年夏季的旱情和极度炎热周期降低了产量前景.

9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为64.

9月玉米合约CU2收低13-1/4美分,结算价报7.81-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为244,563口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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