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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 04:10 BJT

〔美股盘后〕FACEBOOK在盘后交易中上涨,之前该公司上市后首次公布业绩

路透纽约7月26日电---社交网站Facebook Inc (FB.O)周四在盘后交易中上扬1.7%,之前该公司在上市后首次公布季度业绩.

FACEBOOK公布第二季不计入特殊项目的非GAAP每股盈利为0.12美元;第二季GAAP每股亏损为0.08美元,营收为11.8亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计FACEBOOK第二季每股盈利为0.12美元,营收为11.5亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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