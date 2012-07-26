〔美股盘后〕FACEBOOK在盘后交易中上涨,之前该公司上市后首次公布业绩

标题新闻：2月印尼和马来西亚制造业PMI分别降至49.3和49.4，越南PMI升至21个月高点54.2
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路透纽约7月26日电---社交网站Facebook Inc (FB.O)周四在盘后交易中上扬1.7%,之前该公司在上市后首次公布季度业绩.
FACEBOOK公布第二季不计入特殊项目的非GAAP每股盈利为0.12美元;第二季GAAP每股亏损为0.08美元,营收为11.8亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计FACEBOOK第二季每股盈利为0.12美元,营收为11.5亿美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透上海3月1日 - 跨月后中国银行间市场周三资金面改善甚微，早盘大行融出暂仍有 限，隔夜回购利率仅小幅下跌。交易员称，央行公开市场连续净回笼，市场情绪延续谨慎， 预计3月MPA(宏观审慎评估)压力等因素将继续施压资金面。 上海一银行交易员称，“价格下来点了，但是量不是很多，还是挺紧；公开市场一直在 回笼，3月份还要MPA，大家都比较紧张。” 上海一基金交易员则表示，早盘资金价格仍然很贵，“七天可以出到4%以上，比昨天的 6%好点；主要还是银行端紧，大行出得少，非银贼有钱，也不便宜出。” 他认为，月初资金偏紧应当还是预期不佳所致，“市场预期太紧，各种做准备，搞得价 格很高”；而在总量不松的情况下，中小银行及部分非银机构会继续面临比较突出的结构性 融资压力，从而出现高价成交。 中国央行公开市场周三进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期各100 亿元，中标利率持平上次。据此计算，今日将净回笼400亿元，为连续第五日净回笼。 中国央行研究局局长徐忠近日撰文表示，货币政策在力度
路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨日收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。