〔美股业绩〕Facebook第二季营收增长但未提供财测,股价盘后暴跌创新低

路透旧金山7月26日电---全球最大的社交网络企业Facebook(FB.O)第二季营收增长32%,因公司称用户人数增加至9.55亿.但公司未能如部分投资人原本期望的发布财测.

Facebook在周四盘后交易中暴跌11%,创下23.94美元上市来新低.Facebook在5月首次公开发行(IPO)遇到重重波折.

Facebook公布第二季净亏损1.57亿美元,或每股亏损0.08美元,因IPO相关的巨额上市故障赔偿支出,上年同期分别为净利2.4亿美元或每股盈利0.11美元.

不计入特殊项目的每股盈利为0.12美元.

Facebook上市后首次公布业绩,截止6月30日的第二季营收为11.8亿美元,上年同期为8.95亿美元.

Facebook称,其月度活跃用户人数为9.55亿,高于3月底时的9.01亿.

成立了八年的Facebook在5月上市,为首个美国企业上市首日市值超过1,000亿美元.但Facebook股价从其38美元IPO定价回落约30%,因投资人忧虑公司将其日益增加的移动使用转换为广告营收的能力,及担忧公司长期赚钱的潜力.(完)

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