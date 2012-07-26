〔美国股市〕标普500指数止住连跌,受欧洲央行总裁德拉吉讲话带动

* 德拉吉支持欧元区的讲话带动股市大涨

* FACEBOOK公布业绩股价盘后急挫

* Sprint和3M上扬

* 道指收高1.67%,标普500指数收高1.65%,Nasdaq指数升1.37%

路透纽约7月26日电---美国股市周四收高,因欧洲央行总裁德拉吉的讲话为市场带来一波希望,令投资人没有理会好坏不一的企业消息,而聚焦在欧洲央行为试图保护欧元区迄今发表的最强劲信号.

在过去两年,欧债危机忧虑时常拖累股市表现,而近期也牵连到了乏善可陈的企业业绩.联合技术(United Technologies)(UTX.N)和陶氏化学刚公布的业绩不尽人意,他们将之归咎于海外需求疲弱.

德拉吉暗示欧洲央行将把目标放在主权债收益率高企上,过去欧洲央行一直对采取这些措施犹豫不决.政策制定者之前也对拯救欧元发表过类似声明,但如果这些讲话导致欧洲的债市出现果断走势,可能会刺激股市大涨.

"这肯定是投下信心一票."纽约州Wilmington Trust Investment Advisors首席客户官Kathy Karlic表示.该公司管理200亿美元资产.

"对欧元区的担忧一直都在,但又一轮的注资将非常有利."

能源相关和工业股等对欧洲和经济需求风险较为敏感的板块今日领跑,标普能源股指数.GSPE上扬2.7%.

对欧洲的担忧也令财测受压,市场现预计第三季标普500指数成份股企业盈利将出现同比下滑.

多元化制造商3M (MMM.N)公布的业绩胜预期,股价上涨2.1%,报90.59美元,扶助提振道指.

Zynga (ZNGA.O)暴跌37.5%,报3.17美元,此前一度创纪录新低,昨日该公司下调盈利预估.

盘后,Facebook (FB.O)公布上市后首份财报,股价应声急挫11%,报23.87美元,常规交易时段,该股已经大跌8.5%.

亚马逊(AMZN.O)公布业绩后股价盘后下滑0.5%,报218.88美元,该公司对第三季营收的预估值不及市场预期.

Sprint Nextel Corp(S.N)跳升20.2%,报4.05美元,此前该公司公布季度盈利.

汤森路透数据显示,本财报季营收表现不及盈利.在标普500指数企业中约一半已经公布了业绩,其中65%盈利超过预期,但只有41%的营收优于预期.

道琼工业指数.DJI收高211.88点,或1.67%,至12,887.93点;标准普尔500指数.SPX上升22.13点,或1.65%,至1,360.02点.Nasdaq指数.IXIC收高39.01点,或1.37%,至2,893.25点.

联合技术收高0.4%,报72.93美元,陶氏化学跌3.6%,报29.18美元.

标普500指数收在重要的技术水准1,333点之上,保持在该水准之上被视为利多.在这一水准汇聚多个技术指标,包括50日移动均线切入位等,为股指提供支撑.

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为35.3万人(预估为38.0万人).美国一周续请失业金人数为328.7万人(预估为331.0万人).[ID:nSB1690500]

美国商务部周四公布,美国6月耐久财(耐用品)订单为增长1.6%,5月修正为增长1.6%(前值为增长1.3%).[ID:nSB1689408]

纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约74.4亿股,高于67.4亿股的今年迄今日均值.

纽约证券交易所上涨股和下跌股之比约为11:4,Nasdaq市场则约为2:1.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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