〔加拿大股市〕录得逾三周最大单日升幅,受欧洲央行总裁讲话带动

中国汇市：人民币早盘放量下跌但限于区间波动，特朗普讲话对美元影响有限
路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨日收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。
路透多伦多7月26日电---加拿大主要股指周四录得逾三周最大单日升幅,金融股和资源股领涨,因欧洲央行总裁德拉吉承诺扞卫欧元区完整,引发商品价格大涨.
欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区解体,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.[ID:nSB1690170][ID:nSB1690016]全球股市应声上扬.
这抵消了全球最大金矿商Barrick Gold (ABX.TO)业绩疲弱的影响.该股重挫4.2%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高147.24点,或1.3%,报11,639.75点,为7月3日来最大单日百分比升幅.
权重的三大类股中,金融股上涨1%,能源股跳升1.8%,资源股上扬1.6%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨日收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。
(重发以加上直接提取码) 路透2月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓持平上周五，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月27日 27,044,414.4 2月24日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月27日 335,281,593.4 2月24日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透悉尼/惠灵顿3月1日 - 澳元周三走高，之前公布的数据显示，澳洲第四季度经济大幅反弹，延续了25年的持续扩张势头。 但市场人气不安，因投资者消化了美国总统特朗普的重要政策演讲，而他的此次演讲却未能提供关于备受期待的刺激计划的细节。 澳元兑美元涨0.24%至0.7673美元，脱离周二所及的两周低位0.7646。 澳元为今年迄今表现最佳的主要货币之一，年内至今已上涨6.5%，但由于美元走强，澳元2月整体走势淡静。 澳洲第四季经济数据较上季表现强劲，优于分析师预估的增长0.7%，令澳元获得提振。 “好消息是经济已果决跳离了第三季的坑洼，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Kristina Clifton表示。 “看来似乎不需要任何利率方面的额外协助，”她表示，并指出房价也再度提速。 新西兰元兑美元则下跌0.3%至0.7166美元，因美元走强。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 龚芳/艾茂林)