〔加拿大股市〕录得逾三周最大单日升幅,受欧洲央行总裁讲话带动

澳新汇市：澳洲数据令澳元走高，新西兰元受特朗普讲话影响走势迟滞

路透悉尼/惠灵顿3月1日 - 澳元周三走高，之前公布的数据显示，澳洲第四季度经济大幅反弹，延续了25年的持续扩张势头。 但市场人气不安，因投资者消化了美国总统特朗普的重要政策演讲，而他的此次演讲却未能提供关于备受期待的刺激计划的细节。 澳元兑美元涨0.24%至0.7673美元，脱离周二所及的两周低位0.7646。 澳元为今年迄今表现最佳的主要货币之一，年内至今已上涨6.5%，但由于美元走强，澳元2月整体走势淡静。 澳洲第四季经济数据较上季表现强劲，优于分析师预估的增长0.7%，令澳元获得提振。 “好消息是经济已果决跳离了第三季的坑洼，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Kristina Clifton表示。 “看来似乎不需要任何利率方面的额外协助，”她表示，并指出房价也再度提速。 新西兰元兑美元则下跌0.3%至0.7166美元，因美元走强。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 龚芳/艾茂林)