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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 05:55 BJT

〔加拿大股市〕录得逾三周最大单日升幅,受欧洲央行总裁讲话带动

路透多伦多7月26日电---加拿大主要股指周四录得逾三周最大单日升幅,金融股和资源股领涨,因欧洲央行总裁德拉吉承诺扞卫欧元区完整,引发商品价格大涨.

欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区解体,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.[ID:nSB1690170][ID:nSB1690016]全球股市应声上扬.

这抵消了全球最大金矿商Barrick Gold (ABX.TO)业绩疲弱的影响.该股重挫4.2%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高147.24点,或1.3%,报11,639.75点,为7月3日来最大单日百分比升幅.

权重的三大类股中,金融股上涨1%,能源股跳升1.8%,资源股上扬1.6%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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