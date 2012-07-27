〔美国经济〕7月20日当周领先指标上升,其增长年率也攀升--ECRI

《中国国债发行日程表》--2月20日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *200 5年 *3.0293% 续发附息国债 *2/16 *2/20 财政部 200 30年 *3.77% 新发附息国债 2/20 2/22 财政部 *100 91天 *2.5555% 贴现国债 *2/20 *2/22 财政部 *200 3年 周三招标 续发附息国债 *2/23 *2/27 财
路透纽约7月27日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上升,其增长年率也攀升.
ECRI表示,美国7月20日止当周领先指标(WLI)升至122.8,之前一周为121.8,原先公布为121.9.
该指标的增长年率升至负1.6%,此为八周高位,之前一周为负2.3%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *200 5年 *3.0293% 续发附息国债 *2/16 *2/20 财政部 200 30年 *3.77% 新发附息国债 2/20 2/22 财政部 *100 91天 *2.5555% 贴现国债 *2/20 *2/22 财政部 *200 3年 周三招标 续发附息国债 *2/23 *2/27 财
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。