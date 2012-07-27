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市场报道 | 2012年 7月 27日 星期五 22:42 BJT

〔美国经济〕7月20日当周领先指标上升,其增长年率也攀升--ECRI

路透纽约7月27日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上升,其增长年率也攀升.

ECRI表示,美国7月20日止当周领先指标(WLI)升至122.8,之前一周为121.8,原先公布为121.9.

该指标的增长年率升至负1.6%,此为八周高位,之前一周为负2.3%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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