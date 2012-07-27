〔英国债市〕英债回落但跑赢德债,对欧洲央行再推刺激举措的臆测升温

路透伦敦7月27日电---英债周五走低,但德债跌幅更大,因市场臆测欧洲央行将再推刺激举措,10年期英债/德债收益率差收窄至逾四周最窄.

1325 GMT,10年期英债收益率GB10YT=RR升4个基点,报1.52%,但与可比德债收益率差收窄逾2个基点,至不到14个基点.

期货市场,9月英债期货FLGU2回落30个跳动点,报121.42,可比德债期货FGBLU2跌55个跳动点.

欧洲央行总裁德拉吉周四表示,央行将在不影响其实现政策目标的情况下,尽全力保持欧元区完整.

市场将此解读为,欧洲央行进一步购买区内二线国家公债的可能性增加,导致德债吸引力下降,尽管德国央行表示,对德拉吉的讲话不感冒.

德国评等展望近期被调降,加之英国未来三周因奥运会而暂停发债等因素均增强英债的吸引力.

英债期货一度走低,之前公布的美国数据显示美国第二季度GDP成长放缓.但跌势未能持续,因成长放缓的幅度与预期一致.

短期英债表现不及较长期英债,摩根士丹利策略师Jamie Searle认为,这反映出,在两年期英债收益率GB2YT=RR周三触及0.045%的纪录低位后,短期英债估值偏高.

Searle预计,下周市场波动将加剧.下周将有一系列数据出炉,欧洲央行,英国央行和美国联邦储备理事会(FED,美联储)将召开政策会议,另外有关欧洲央行购买区内二线公债的臆测将继续影响市场.但下周市场流动性将会较低,因许多伦敦投资者将休假观看奥运会.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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