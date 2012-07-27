版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 23:17 BJT

〔标题新闻〕美政府应利用中海油收购Nexen交易解决与中国间的长期贸易,投资争端-参议员舒默

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8IR4IP]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐