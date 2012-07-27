〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及五周高位,兑欧元下滑

* 英镑兑美元上涨,跟随欧元升势

* 政策制定者讲话提升采取行动控制欧债危机的希望

* 英镑兑欧元下滑,但仍离四年高位不远

* 尽管英国GDP下滑,但英镑仍现韧性

路透伦敦7月27日电---英镑兑美元周五升至五周高位,但兑欧元下滑,因市场臆测欧洲央行和欧元区政府会采取行动控制欧债危机.

法国世界报周五报导称,欧元区国家政府与欧洲央行正在准备干预金融市场,协助压低西班牙及意大利借贷成本.[ID:nSB1692586]

德国总理梅克尔与法国总统奥朗德在声明中称,欧元区各国政府与机构必须各司其职,必须尽快落实上次欧盟峰会的关键决策.二人表示,坚决尽一切所能来扞卫欧元.[ID:nSB1692962]

德国政府发言人Georg Streiter周五称,正如欧洲央行将尽己所能拯救欧元那样,德国政府也将尽一切努力.[ID:nSB1692548]

尽管本周稍早公布的数据显示英国经济第二季下滑的幅度大于预期,但英镑仍保持相对韧性.

英镑兑美元GBP=D4升0.3%,报1.5730美元,盘中高见1.5768美元,跟随欧元和其他较高风险货币走势.

全面上涨的欧元兑英镑EURGBP=D4升0.4%,报九日高位0.7864英镑.但英镑/欧元仍离本周稍早触及的近四年高位0.7756英镑不远.

分析师表示,市场紧紧盯住欧元区情势,英镑可能继续跟随欧元兑美元的走势.

下周,市场焦点将转向欧洲和美国的货币政策制定者是否会进一步实施放宽措施.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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