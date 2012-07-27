〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及五周高位,兑欧元下滑

《中国国债发行日程表》--2月20日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *200 5年 *3.0293% 续发附息国债 *2/16 *2/20 财政部 200 30年 *3.77% 新发附息国债 2/20 2/22 财政部 *100 91天 *2.5555% 贴现国债 *2/20 *2/22 财政部 *200 3年 周三招标 续发附息国债 *2/23 *2/27 财
* 英镑兑美元上涨,跟随欧元升势
* 政策制定者讲话提升采取行动控制欧债危机的希望
* 英镑兑欧元下滑,但仍离四年高位不远
* 尽管英国GDP下滑,但英镑仍现韧性
路透伦敦7月27日电---英镑兑美元周五升至五周高位,但兑欧元下滑,因市场臆测欧洲央行和欧元区政府会采取行动控制欧债危机.
法国世界报周五报导称,欧元区国家政府与欧洲央行正在准备干预金融市场,协助压低西班牙及意大利借贷成本.[ID:nSB1692586]
德国总理梅克尔与法国总统奥朗德在声明中称,欧元区各国政府与机构必须各司其职,必须尽快落实上次欧盟峰会的关键决策.二人表示,坚决尽一切所能来扞卫欧元.[ID:nSB1692962]
德国政府发言人Georg Streiter周五称,正如欧洲央行将尽己所能拯救欧元那样,德国政府也将尽一切努力.[ID:nSB1692548]
尽管本周稍早公布的数据显示英国经济第二季下滑的幅度大于预期,但英镑仍保持相对韧性.
英镑兑美元GBP=D4升0.3%,报1.5730美元,盘中高见1.5768美元,跟随欧元和其他较高风险货币走势.
全面上涨的欧元兑英镑EURGBP=D4升0.4%,报九日高位0.7864英镑.但英镑/欧元仍离本周稍早触及的近四年高位0.7756英镑不远.
分析师表示,市场紧紧盯住欧元区情势,英镑可能继续跟随欧元兑美元的走势.
下周,市场焦点将转向欧洲和美国的货币政策制定者是否会进一步实施放宽措施.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *200 5年 *3.0293% 续发附息国债 *2/16 *2/20 财政部 200 30年 *3.77% 新发附息国债 2/20 2/22 财政部 *100 91天 *2.5555% 贴现国债 *2/20 *2/22 财政部 *200 3年 周三招标 续发附息国债 *2/23 *2/27 财
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。