〔欧元债市〕西班牙公债收益率下跌,因押注ECB将积极行动

* 西班牙公债收益率远低于7%关口

* 德法领导人承诺扞卫欧元,和ECB总裁德拉吉的言论一致

* 德国央行坚持其立场,但对市场无甚影响

路透伦敦7月27日电---西班牙和意大利公债收益率周五下跌,因市场日益预期欧洲央行(ECB)正准备积极行动应对意西两国高昂的借贷成本.

欧洲央行总裁德拉吉周四誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解.[ID:nST0533369]周五德国总理梅克尔及法国总统奥朗德发表声明,其内容和德拉吉的讲话一致.

他们的言论盖过了德国央行就德拉吉讲话的回应.西班牙和意大利公债收益率均下跌.

德债也下跌.德债被视为安全资产.

西班牙公债ES10YT=TWEB收益率跌19个基点,至6.77%,进一步脱离本周稍早触及7.78%的欧元面世来高位,当时市场日益担忧西班牙在银行业救助计划以外还可能需要全面救助.

五年期西班牙公债收益率跌27个基点,至6.32%,本周稍早其收益率高于西班牙较长期公债收益率,短暂出现公债收益率曲线倒置.

周五一名欧元区官员表示,西班牙首次承认,如果借款成本仍然高得难以持续,该国可能需要欧盟/国际货币基金组织(IMF)的全面纾困.[ID:nSB1692768]

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌6个基点,至5.96%,为一周来首次跌至6%以下.

分析师和交易商说,西班牙公债收益率持续下跌至7%下方,将取决欧洲央行的快速行动.

德国央行周五表示,仍然反对欧洲央行的公债购买计划.之前欧洲央行总裁德拉吉的讲话提升了市场的期望,认为该行将恢复公债购买计划.[ID:nSB1692428]

德国央行亦称,授予欧洲援助基金银行业务牌照,让基金能参与欧洲央行再融资操作,由此增加弹药,是违反欧盟规定的.[ID:nSB1692492]

德债期货FGBLc1下跌80个跳动点,报143.21.德国10年期公债DE10YT=TWEB收益率升6.9个基点,报1.4%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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