〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上涨,因美国旱情恶化

路透7月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨,因美国旱情恶化,导致大豆作物优良率降低,且预计今年产量减少.

Informa Economics将今年玉米单产预估由142.5蒲式耳下调至134蒲式耳,大豆预估则由40下调至38.5蒲式耳.

一位农业气象学家周五表示,美国中西部北部和东部地区作物下周将得益于降雨和降温,但西南部地区将继续受到酷热和干燥天气炙烤.

MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney表示,"中西部的东部地区今日将有更多降雨,明后两日西北部将有降雨."

CBOT-8月大豆期货SQ2收高28-1/2美分,收报16.84-1/4美元.

8月大豆期货处于所有关键移动均线切入位上方,九日相对强弱指标(RSI)为61.

8月豆粕合约SMQ2上扬8.9美元,收报每短吨527.7美元.

8月豆油合约BOQ2收高0.36美分,报每磅52.04美分.

以下为CBOT农产品期货在1924 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 798.50 17.25 2.2% 23.5%

CBOT大豆Sc1 1684.25 28.50 1.7% 40.5%

CBOT豆粕SMc1 527.70 8.90 1.7% 70.6%

CBOT豆油BOc1 52.04 0.36 0.7% -0.1%

CBOT小麦Wc1 898.00 14.00 1.6% 37.6%

CBOT稻米RRc1 1560.00 22.00 1.4% 6.8%

EU小麦BL2H0 257.75 1.75 0.7% 27.3%

NYMEX原油期货CLc1 90.10 0.71 0.8% -8.8%

道琼工业指数.DJI 13,094 206 1.6% 7.2%

现货金XAU= 1622.60 7.21 0.4% 3.8%

欧元/美元EUR= 1.2312 0.0031 0.3% -4.9%

美元指数.DXY 82.6910 -0.1160 -0.1% 3.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 933 -25 -2.6% -46.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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