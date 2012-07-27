〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上涨,因美国旱情恶化

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透7月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨,因美国旱情恶化,导致大豆作物优良率降低,且预计今年产量减少.
Informa Economics将今年玉米单产预估由142.5蒲式耳下调至134蒲式耳,大豆预估则由40下调至38.5蒲式耳.
一位农业气象学家周五表示,美国中西部北部和东部地区作物下周将得益于降雨和降温,但西南部地区将继续受到酷热和干燥天气炙烤.
MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney表示,"中西部的东部地区今日将有更多降雨,明后两日西北部将有降雨."
CBOT-8月大豆期货SQ2收高28-1/2美分,收报16.84-1/4美元.
8月大豆期货处于所有关键移动均线切入位上方,九日相对强弱指标(RSI)为61.
8月豆粕合约SMQ2上扬8.9美元,收报每短吨527.7美元.
8月豆油合约BOQ2收高0.36美分,报每磅52.04美分.
以下为CBOT农产品期货在1924 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 798.50 17.25 2.2% 23.5%
CBOT大豆Sc1 1684.25 28.50 1.7% 40.5%
CBOT豆粕SMc1 527.70 8.90 1.7% 70.6%
CBOT豆油BOc1 52.04 0.36 0.7% -0.1%
CBOT小麦Wc1 898.00 14.00 1.6% 37.6%
CBOT稻米RRc1 1560.00 22.00 1.4% 6.8%
EU小麦BL2H0 257.75 1.75 0.7% 27.3%
NYMEX原油期货CLc1 90.10 0.71 0.8% -8.8%
道琼工业指数.DJI 13,094 206 1.6% 7.2%
现货金XAU= 1622.60 7.21 0.4% 3.8%
欧元/美元EUR= 1.2312 0.0031 0.3% -4.9%
美元指数.DXY 82.6910 -0.1160 -0.1% 3.1%
波罗的海
干散货指数.BADI 933 -25 -2.6% -46.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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