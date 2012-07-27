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市场报道 | 2012年 7月 28日 星期六 05:59 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高,本周录得自6月来首周下跌

路透芝加哥7月27日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨,交易商称受到美元走软和一轮周末空头回补支撑.

玉米期货强势也对小麦期货有提振作用.

本周,CBOT-9月软红冬麦期货WU2大跌4.8%,结束五周连升.此轮升势中,该期货一度创下四年高位.

俄罗斯官方预估机构因旱情,将今年谷物产量预估由8,300-8,600万吨下调至7,700-8,000万吨.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高14美分,报每蒲式耳8.98美元.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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