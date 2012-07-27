〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高,本周录得自6月来首周下跌

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透芝加哥7月27日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨,交易商称受到美元走软和一轮周末空头回补支撑.
玉米期货强势也对小麦期货有提振作用.
本周,CBOT-9月软红冬麦期货WU2大跌4.8%,结束五周连升.此轮升势中,该期货一度创下四年高位.
俄罗斯官方预估机构因旱情,将今年谷物产量预估由8,300-8,600万吨下调至7,700-8,000万吨.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高14美分,报每蒲式耳8.98美元.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。
路透台北2月20日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周一早盘走扬；交易员表示，因20年券殖利率续处于1.79-1.80%较高水准，市场预期10年券殖利率有往上修正压力，加上周三将标债而退出观望，带动殖利率走高。