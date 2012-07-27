〔金属期市〕期铜延续升势,因寄望美联储和欧洲央行将推出刺激措施

* 投资人对欧洲官员的言论感到鼓舞

* 美国第二季GDP跌幅符合预期,对QE的寄望增强

* 铜未平仓合约跌至2007年8月来的最低位

路透纽约/伦敦7月27日电---伦敦期铜周五连续第四天上扬,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行将采取更多刺激措施的预期不断升温,给铜市带来提振.

美元计价的期铜得到欧元的额外提振.欧元兑美元升至三周高点,此前德国总理梅克尔与法国总统奥朗德在声明中称,将尽一切所能来保卫欧元区.[ID:nSB1692962]

上日欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽全力避免欧元区瓦解.[ID:nST0533369]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中升至7,584美元高位,日内收高98美元,报每吨7,568美元,从周三触及的一个月低位7,344.25美元进一步回升.

但本月迄今,期铜仍下滑约1.5%.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2收高3.25美分,报每磅3.4260美元,接近3.3790-3.4390美元交投区间的高端.

美国第二季经济放缓至增长1.5%,一如市场预期,因消费者支出增速为一年来最慢.[ID:nSB1692450][ID:nSB1692890]数据公布后,铜市消化这消息,且维持上行动能.

"美国经济正在扩张,但今天的数字没有任何倾向性,既未显示经济增长增强,美联储不会行动采取行动,也未暗示经济增长转弱,美联储将采取行动,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说.

"今天的GDP数据并未给美联储放宽政策带来决定性的影响.不过,如果将此数据和全球经济其他因素放在一起,仍然是倾向进一步放宽政策."

对美联储将宣布第三轮公债购买计划的冀望开始升温,美联储下周将举行政策会议.

有政府背景的中国研究机构安泰科(Antaike)预期,今年下半年中国精炼铜消费同比增加约5%,因随着政府采取措施提振经济,电力电缆制造商的需求将增加.

不过,LME期铜未平仓合约跌至近五年低位,反映铜价短期方向不确定.最新LME数据显示,未平仓合约为233,839口,是2007年8月来的最低.

伦敦的VTB Capital的分析师Andrey Kryuchenkov预期,如果下周欧洲央行和美联储决策者没有公布刺激措施,铜价和铝价格反弹之势将会消退.

铝方面,RBC Capital在研究报告中称,诸如波斯尼亚Aluminij Mostar等铝制造商因价格过低而暂停部份生产,这可能会使今年供应过剩的预期有所回落,或为铝价反弹铺平道路.

"分析师们仍在计算数字,但工厂停产可能足以使之前对供应过剩的预期大大降低,"RBC Capital说.

波斯尼亚的铝生产商Aluminij Mostar将关闭其12.5%的炼能,因价格下跌及电力成本上升,且可能在9月进一步减产.Aluminij Mostar是波斯尼亚最大的铝出口商.

指标LME三个月期铝CMAL3收盘时没有成交,盘后报每吨1,903美元,略低于日内高位1,904美元.

以下为1822 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 342.50 3.15 +0.93 343.60 -0.32

LME期铝 1895.00 16.50 +0.88 2020.00 -6.19

LME期铜 7564.00 94.00 +1.26 7600.00 -0.47

LME期铅 1923.00 38.00 +2.02 2035.00 -5.50

LME期镍 15880.00 -10.00 -0.06 18710.00 -15.13

LME期锡 18115.00 365.00 +2.06 19200.00 -5.65

LME期锌 1859.00 44.00 +2.42 1845.00 0.76

上海期铝 15480.00 130.00 +0.85 15845.00 -2.30

上海期铜 54960.00 530.00 +0.97 55360.00 -0.72

上海期锌 14630.00 170.00 +1.18 14795.00 -1.12 -------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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