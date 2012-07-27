版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 28日 星期六 04:10 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升1.46%,Nasdaq指数大涨2.24%

路透纽约7月27日电---美国股市周五劲扬,标普500指数升至5月4日来的最高水平,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行可能推出更多刺激措施的希望增强.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高187.73点,或1.46%,至13,075.66点;标准普尔500指数.SPX上升25.95点,或1.91%,至1,385.97点.Nasdaq指数.IXIC收高64.84点,或2.24%,至2,958.09点.

本周,道指升2%,标普500指数上涨1.7%,Nasdaq指数升1.1%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐