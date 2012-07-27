〔全球金市〕金价在美国GDP数据出炉后守住部分升幅,本周上涨

* 金价缩减升幅,因近期上涨后有了结获利

* 美国第二季GDP增长放缓,消费者信心下跌

路透纽约7月27日电---金价周五上涨,但脱离稍早触及的高位,因投资人获利了结,此前数据显示美国经济增速及消费者信心较弱,但不足以驱使美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽政策.

金价周五升0.5%,且录得八周来最大周度升幅,受欧洲央行总裁承诺扞卫欧元提振,且寄望美联储将研究新工具促进经济增长也带来提振.

黄金稍早上涨约1%,在数据显示美国第二季GDP增速较上季放缓,且美国7月消费者信心跌至年内最低后,金价缩减升幅.

黄金在四天连涨中累计攀升3%.本周金市表现优于股市,周五美股大涨近2%也提振金市.

金价周四升穿其100天移动均线,为5月1日来首见.

1907GMT,现货金价XAU=升0.5%,报每盎司1,622.96美元,盘中触及1,629.10美元高位,此为五周高位.

S&P Capital IQ首席技术策略师Mark Arbeter表示,金价突破关键技术阻力位约1,640美元可能推高金价至中期区间顶部1,800美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2上涨2.90美元,报每盎司1,618美元.

本周全周期金交投活跃.根据路透初步数据,周五成交量为300,000口,几乎较30日均值高出一倍,且可能是6月1日来的最高成交量.

分析师表示,今日交投畅旺,上日COMEX-8月期权到期,且下周8月期金首个交割通知日前大量合约展期至12月合约,暗示金价可能延续其升势.

其他贵金属中,现货银XAG=升0.7%,报27.68美元,盘中触及27.85美元的三周高位.

现货铂金XPT=升0.4%,至1,405.75美元,现货钯金XPD=涨1.6%,报573.75美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1618.00 2.90 0.2 1610.70 1628.60 175,330

COMEX白银期货 SIN2 27.498 0.052 0.2 27.310 27.850 32,125

COMEX铂金期货 PLN2 1408.20 2.60 0.2 1403.50 1420.60 5,112

COMEX钯金期货 PAU2 571.85 1.95 0.3 569.30 576.35 2,001

现货金 XAU= 1622.96 7.57 0.5 1612.50 1629.10

现货银 XAG= 27.680 0.180 0.7 27.400 27.850

现货铂金 XPT= 1405.75 5.85 0.4 1407.08 1415.49

现货钯金 XPD= 573.75 9.00 1.6 572.05 574.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=