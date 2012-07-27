〔美股盘后〕美国电话电报公司增加3亿股的回购授权,股价上涨

修正-欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透纽约7月27日电---美国电话电报公司(T.N)股价周五在美股盘后交易中上涨0.95%,此前该公司宣布增加3亿股的回购授权.(完)
--编译 李军;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
民调显示，德国中左派社会民主党支持率已经超过梅克尔所在的基督教民主党，为2006年以来首次。法国左翼候选人称将联合起来派出单一候选人参加大选，此事或提高法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的胜算。
路透台北2月20日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周一早盘走扬；交易员表示，因20年券殖利率续处于1.79-1.80%较高水准，市场预期10年券殖利率有往上修正压力，加上周三将标债而退出观望，带动殖利率走高。