〔纽约期市〕ICE期棉小幅上升,Allenberg预期中国将进一步收储

路透纽约7月27日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周五持平至小幅收高,因忧虑全球最大产棉国印度的旱情,且全球最大的棉花贸易商Allenberg对中国在明年将继续增加棉花库存的预期抵消了全球供应过剩的忧虑.

期棉早盘上涨逾2%,全数扳回本周稍早录得的跌幅,但升势失去动能,因欧元兑美元缩减其部份升幅,因对不断加剧的欧债危机的担忧再次成为焦点.

这使棉花本周跌逾2%,即使此前印度政府警告称,因雨季降雨推迟,可能出现旱灾,这可能影响作物的生长.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收报每磅71.45美分,和周四收报每磅71.39美分几乎持平.

印度当局周四的警告巩固了对该国可能限制出口的臆测,尽管印度粮食部长K.V. Thomas表示,尚无此类计划.政府将在8月中评估市场供应状况.

Allenberg总裁及执行长Joe Nicosia周五稍早表示,中国将继续收储棉花.他预期中国战略储备已达到2012/13年库存的接近一半.他的讲话扶助抵消困扰市场的供应过剩的因素.

"只要中国继续增加其储备,棉市将不受供应过剩所影响,"Allenberg的Joe Nicosia称.Allenberg是Louis DreyfusLOUDR.UL旗下全资分支,亦是全球最大的棉花贸易商及交易商.

Nicosia还预期,因谷物价格不断上升,棉花面积将大幅减少,这将扶助降低棉花库存.他说,美国农户将减少棉花种植面积,改种更多大豆,这可能令2013/14年棉花种植面积回到2009年约900万英亩的水平.一些分析师对美国棉花种植面积的预估低至600万英亩.(完)