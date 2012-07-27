〔加拿大股市〕升至三周高位,因对欧元区抱存希望

路透多伦多7月27日电---加拿大主要股指周五触及三周高位,金融股和能源股领升,因对欧洲决策者在应对欧债危机方面取得共识感到乐观,令风险意愿抬头,带动股市上扬.

德国总理梅克尔与法国总统奥朗德在声明中称,欧元区各国政府与机构必须各司其职,必须尽快落实上次欧盟峰会的关键决策.二人表示,坚决尽一切所能来保卫欧元区.[ID:nSB1692962]联合声明内容和周四欧洲央行总裁德拉吉的讲话一致.

股市扩大升幅,此前彭博新闻报导称,欧洲央行总裁德拉吉将与德国央行总裁魏德曼会晤,讨论包括购买公债在内的遏制欧债危机的数项举措.

加拿大金融类股升1.5%.权重的油气类股攀升1.8%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高126.61点,或1.1%,报11,766.36点,盘中一度触及7月5日来最高的11,802.51.本周,该指数升1.2%.

包括矿业股在内的材料股上升0.8%,因金价和铜价延续其近一周来的升势.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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