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债券 | 2012年 8月 6日 星期一 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.135%,投标倍数为5.00

路透华盛顿8月6日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.135

中值 0.130

低值 0.110

投资 0.137

价格 99.931750

高值得标比率 83.88%

投标倍数 5.00

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,339,900

总投标 140,036,433,900

竞争性投标得标 26,653,316,000

非竞争性投标得标 647,023,900

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/08/09

到期日 2013/02/07

CUSIP码 9127955Z0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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