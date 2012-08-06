〔欧洲汇市〕英镑跌至一个月低位,因忧虑英国经济

* 英镑兑欧元和英镑贸易加权指数跌至一个月低位
* 房价数据突显英国经济迟滞
* 周三的英国央行通胀报告可能暗示更多宽松政策
路透伦敦8月6日电---英镑兑欧元和英镑贸易加权指数周一跌至一个月低位,因更多凭证显示英国经济走弱,可能促使英国央行进一步放宽货币政策.
分析师也指出,欧元反弹,因预期欧洲央行可能行动缓解欧债危机,投资人将焦点转回到英国疲弱的经济基本面上.
欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.5%,至0.7963英镑的高位,上周欧元兑英镑录得2月底来最大的周度升幅.这拉低英镑贸易加权指数=GBP至83.2低位,此为7月5日来的最低.
英国抵押贷款机构Halifax周一公布数据显示,7月英国房价下跌0.6%,跌幅略大于分析师此前预估.[ID:nSB1708592]此为近期一连串疲弱的英国经济数据后,最新公布的惨淡数据.
上周数据显示英国7月服务业放缓且制造业萎缩.这暗示第三季英国经济开局疲弱,上半年英国经济的萎缩程度多于预期.
FXPro汇市策略师Michael Derks表示,流入英镑的避险资金减少也令英镑承压.
交易商说,如果欧元升至其55天移动均线切入位0.7970英镑的上方,将为升至0.80英镑以上铺平道路.
在英国央行周三公布季度通胀报告前,投资人亦惴惴不安,届时英国央行将公布最新的经济增长和通胀预期,可能为更多量化宽松政策或降息开启大门.
英镑兑美元GBP=D4下跌0.4%至1.5584美元.交易商指因行权价在1.5600美元处期权到期.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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