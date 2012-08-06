〔英国债市〕英债期货在淡静交投中反弹,表现超过可比德债

路透伦敦8月6日电---英债期货周一上扬,表现优于德债,收复上周五大跌的部分失地.上周五投资人受欧洲央行最终将购买公债的前景鼓舞,涌入较高风险资产.

9月英债期货FLGU2收高44个跳动点,报121.54,表现较可比德债期货FGBLU2好20个跳动点,但两个合约均远离日高,当日最多升80个跳动点.

德债走势是上周五遭抛售后的空头回补,西班牙和意大利公债也上涨.夏季交投清淡令可能走势被夸大.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR跌7个基点,报1.49%.与可比德债收益率差一度收窄至9.8个基点,接近去年年底来最窄,之后扩阔至11个基点,当日收窄3个基点.

英国副财长亚历山大淡化AAA主权评级的重要性,称信贷评级"并非终极目的".但市场对此无甚反应.

市场交投迟滞,许多市场人士在休假,本周市场焦点在周三英国央行将公布的通胀报告.

路透访查的分析师预计英国央行将大幅下调经济成长和通胀预估.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>