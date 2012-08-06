〔英国债市〕英债期货在淡静交投中反弹,表现超过可比德债

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦8月6日电---英债期货周一上扬,表现优于德债,收复上周五大跌的部分失地.上周五投资人受欧洲央行最终将购买公债的前景鼓舞,涌入较高风险资产.
9月英债期货FLGU2收高44个跳动点,报121.54,表现较可比德债期货FGBLU2好20个跳动点,但两个合约均远离日高,当日最多升80个跳动点.
德债走势是上周五遭抛售后的空头回补,西班牙和意大利公债也上涨.夏季交投清淡令可能走势被夸大.
现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR跌7个基点,报1.49%.与可比德债收益率差一度收窄至9.8个基点,接近去年年底来最窄,之后扩阔至11个基点,当日收窄3个基点.
英国副财长亚历山大淡化AAA主权评级的重要性,称信贷评级"并非终极目的".但市场对此无甚反应.
市场交投迟滞,许多市场人士在休假,本周市场焦点在周三英国央行将公布的通胀报告.
路透访查的分析师预计英国央行将大幅下调经济成长和通胀预估.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。