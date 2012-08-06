〔欧洲股市〕触及四个月收盘高位,周期性股领涨

* FTSEurofirst 300指数收升0.4%

* 周期性股升幅居前,汽车股上扬2.2%

路透伦敦8月6日电---欧洲股市周一收在逾四个月最高,周期性股领涨,因近期公布的美国经济数据喜人,且市场冀望欧洲决策者将采取新行动扶助面临融资困境的西班牙和意大利.

诸如汽车和建筑等与成长相关类股上扬,上周五美国公布的就业数据强劲,且对欧洲央行将采取新行动缓解区内二线国家融资压力的预期不断升温,提振风险意愿.

"不是减持股票的时候,"ABN-AMRO Private Banking的首席投资长Didier Duret,该公司管理着逾2,000亿美元的资金.

"市场寄望于欧洲形势取得一定进展,且欧洲央行已经介绍了支持西班牙和意大利的路线图.目前的情况是,美国经济看似即将触底.如果得到证实,周期性股将有出众表现."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.4%,报1,085.79点,为3月底以来最高收位.夏季假期,成交仍然清淡,相等于90日均值的82%.

西班牙股市.IBEX劲扬4.4%;意大利的FTSE MIB .FTMIB指数收涨1.5%,因市场预期欧洲央行采取的任何压低借贷成本的举措都将扶助这两国的经济.

周期性股有需求,STOXX欧洲600汽车指数.SXAP升2.2%,欧元区银行指数.SX7E涨2.8%,建筑类股.SXOP扬升1.7%,矿业股.SXPP上涨1.3%.

英国富时100指数.FTSE收高0.37%,报5,808.77点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.77%,报6,918.72点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.81%,报3,401.56点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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