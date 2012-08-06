〔美国金融〕美联储调查显示美国的银行放贷条件放宽

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿8月6日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一表示,在过去三个月,对较大型的企业放贷标准继续放宽,但小企业在获得信贷上仍有困难.
美联储公布的高级信贷人员的季度调查显示,尽管近期经济复苏有疲弱迹象,但企业借款能力继续改善.
美联储称,多家银行放宽了对汽车和信用卡贷款的条件.
优质抵押贷款的需求强劲进一步证明楼市复苏终于开始站稳脚跟.
调查还发现,由于欧洲金融机构放贷减少,美国的银行得益于新业务.
美联储上周维持货币政策不变,但许多分析师仍相信美联储可能早至9月启动第三轮购买债券计划,以支撑脆弱的经济.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。