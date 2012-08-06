〔美国金融〕美联储调查显示美国的银行放贷条件放宽

路透华盛顿8月6日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一表示,在过去三个月,对较大型的企业放贷标准继续放宽,但小企业在获得信贷上仍有困难.

美联储公布的高级信贷人员的季度调查显示,尽管近期经济复苏有疲弱迹象,但企业借款能力继续改善.

美联储称,多家银行放宽了对汽车和信用卡贷款的条件.

优质抵押贷款的需求强劲进一步证明楼市复苏终于开始站稳脚跟.

调查还发现,由于欧洲金融机构放贷减少,美国的银行得益于新业务.

美联储上周维持货币政策不变,但许多分析师仍相信美联储可能早至9月启动第三轮购买债券计划,以支撑脆弱的经济.(完)