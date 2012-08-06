〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收挫近3%,因美国降雨缓解旱情

路透8月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收挫近3%,交投最为活跃的11月大豆期货SX2触及一周低点,交易商称因美国中西部天气状况改善提振产量前景.
一农业气象学家表示,美国中西部多数地区周末降雨且预报本周还有更多降雨,将有助于缓解旱情影响.
指标11月大豆期货结算价报15.84-1/4美元,大跌44-1/2美分,自6月5日以来首次收在20日移动均线切入位之下.
豆粕和豆油期货跟随大豆期货收低,但豆油期货受买入豆油/卖出豆粕的展期交易支撑.
分析公司Celeres预计巴西2012/13年度大豆产量为7,810万吨,种植面积为创纪录的2,700万英亩.
交易商预计周一稍晚美国农业部发布将公布最近一周大豆优良率为28%,较之前一周下降一个百分点.
美国农业部证实向中国出口10.6万吨美国大豆,2012/13年度付运.
美国农业部还公布,上周出口检验美国大豆1,272万蒲式耳,市场预估为1,200-1,600万.
CBOT报告,8月大豆和豆粕期货没有交割,豆油期货交割1,296口.
8月豆粕合约SMQ2收挫13.3美元,收报每短吨518.2美元.
8月豆油合约BOQ2跌0.56美分,报每磅51.48美分.
今天,大豆预估成交量为183,539口,豆粕预估成交量为68,225口,豆油期货预估成交量为68,225口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿