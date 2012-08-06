〔金属期市〕期铜收高,市场静待中国数据

* 铜价上涨,因欧元走强

* 期铜陷入区间交投,夏季市况淡静

* 关注周四中国公布工业产出数据

路透纽约/伦敦8月6日电---期铜周一连续第二天收高,因欧元兑美元上涨,且此前中国的言论激励人心,提振需求复苏的预期,尽管投资人对欧元区体质的忧虑犹在.

今天没有重大消息为市场提供方向,焦点仍然是寄望欧洲央行将采取行动压低意大利和西班牙的借贷成本,进一步努力解决肆虐三年的欧债危机.

国际货币基金组织,欧盟和欧洲央行的检察员结束在希腊的访问,表示希腊在根据救助计划,削减债务方面取得进展,消息提振期铜市场人气.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2收高0.64%,结算价报每磅3.389美元,接近3.3925美元的日内高位,扩大上日录得的近2%升幅,且欧元走强和全球股市大幅上涨,带动COMEX期铜上升.

美元走弱,令美元计价的商品对持有非美元的投资人来说更便宜.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,495美元,高于周五收报的7,445美元,当天升1.6%,录得7月13日以来最大单日升幅,因美国就业报告优于预期.

北半球正值夏季假期,工业需求处于淡季,期铜成交量受到遏制,价格自5月底来一直陷于7,200-7,800美元的交投区间.

但本周中国将公布包括7月工业增加值,零售销售和通胀数据在内的一连串数据,可能带动期铜突破上述交投区间.

Capital Economics分析师Ross Strachan说,"本周稍晚公布的中国数据有可能令市场人气明显改变.而且,相对低的成交量可能意味这市况可能颇为波动."

中国人民银行周日称,下半年将继续扩大货币政策微调,并将改进并完善信贷政策,大力支持实体经济发展.[ID:nST0536151]消息令投资人感到安慰.

炼厂消息人士称,中国铜冶炼厂计划增加精炼铜出口,因近期税收调整令出口成本降低.

此举可能令期铜价格承压.

周一美国股市触及三个月新高.

LME三个月期锡CMSN3收报每吨17,825美元,周五收报17,900美元.三个月期锌CMZN3收报1,849美元,上日收报1,840美元,三个月期铅CMPB3收报1,891美元,上日收报1,895美元.三个月期镍CMNI3收报15,805美元,上日收报15,625美元.

三个月期铝CMAL3收盘时没有成交,最后买盘报1,878美元,周五报1,860美元.

以下为1916GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 338.80 2.05 +0.61 343.60 -1.40

LME期铝 1878.00 18.00 +0.97 2020.00 -7.03

LME期铜 7494.00 49.00 +0.66 7600.00 -1.39

LME期铅 1889.50 -5.50 -0.29 2035.00 -7.15

LME期镍 15800.00 175.00 +1.12 18710.00 -15.55

LME期锡 17825.00 -75.00 -0.42 19200.00 -7.16

LME期锌 1849.00 9.00 +0.49 1845.00 0.22

上海期铝 15370.00 20.00 +0.13 15845.00 -3.00

上海期铜 54610.00 310.00 +0.57 55360.00 -1.35

上海期锌 14620.00 70.00 +0.48 14795.00 -1.18

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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