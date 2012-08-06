〔美国债市〕公债价格在新债标售前小涨,指标公债收益率略低于四周高位

* 美国本周将标售720亿美元新债

* 指标公债收益率略低于四周高位

路透纽约8月6日电---美国公债价格周一在本周新债标售前小涨,此次标售将可能凸显投资人在全球市场不确定的情况下对避险美债愿意支付多少.

投资人也在等待本周美国财政部标售的720亿美元公债将吸引多少需求.

但美国公债价格收盘脱离日高,30年期公债价格在平盘上下游走,当日变动不大.

美国公债稍早上涨,收复上周部分失地.

"我认为公债早盘走势有些超前,"法国巴黎银行驻纽约利率策略师Suvrat Prakash表示.

"整体而言,我认为投资人对持有美国公债感到满意.但...一些投资人宁愿等到周四公债标售结束."

美国财政部将在周二标售320亿美元两年期公债、周三和周四则分别标售240亿美元10年期公债和160亿美元30年期公债.

投资人仍担心欧债危机,旧金山Action Economics全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示.

西班牙和意大利的借款成本周一下降,但仍在被认为是难以持续的水准,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB略低于7%.

"世界仍有诸多风险."Rupert表示.

美国公债价格上周五下挫,因美国公布的就业报告强于预期,且之前欧洲央行总裁德拉吉表示,该行正致力于采取措施削减西班牙和意大利的借款成本.

美国7月非农就业岗位增幅为五个月最大,分析师表示,这可能给了美联储时间考虑提振经济成长的选项.

上周"收益率回升,尽管按近期标准来看幅度较大,但10年期公债收益率仍不到1.60%,所以难以认定出现对美国公债需求更广泛改变的基调转变."CRT Capital Group公债策略部门主管David Ader表示.

周一,美国10年期公债US10YT=RR升3/32,收益率报1.560%,上周五尾盘报1.57%,略低于四周高位.

"收益率处于吸引买家的水准."Jefferies & Co首席金融分析师Ward McCarthy表示.

该收益率仍离7月25日触及的纪录低点1.38%不远.

30年期长债US30YT=RR升1/32,收益率报2.648%,上周五尾盘报2.65%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-25/32 (+) 0.240

五年期公债US5YT=RR 99-09/32 (+03/32) 0.649

10年期公债US10YT=RR 101-23/32 (+03/32) 1.560

30年期公债US30YT=RR 107-07/32 (+01/32) 2.648(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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