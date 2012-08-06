〔纽约汇市〕欧元延续升势,因对欧洲央行行动抱持希望

* 欧元兑美元升至7月5日来最高

* 对欧洲央行行动前景的乐观情绪有限

* 分析师表示,欧元反弹可能吸引进一步出货

路透纽约8月6日电---欧元兑美元周一小涨,延续上一交易日的升势,因投资人寄望欧洲央行将采取行动,拉低西班牙和意大利的借款成本.

由于没有新的消息影响市场,投资人继续关注欧洲央行总裁德拉吉上周的言论,当时他表示欧洲央行将在未来几周内拟定公债购买计划.

由上周五显示美国7月就业成长意外强劲的数据引发的股市上扬也带动欧元,数据促使投资人缩减欧元大量空头仓位.

"投资人对欧元区局势悲观情绪降温."巴克莱资本驻纽约高级汇市策略师Aroop Chatterjee表示,"市场预期欧洲央行计划将有一些积极因素,所以投资人寻找具吸引力的风险资产意愿升温."

"比如过去几周上有所受压的欧洲资产,欧元得益于这一轮厌恶风险情绪减少也不足为奇."他表示.

欧元兑美元EUR=尾盘升0.1%,报1.2400美元,低于在亚洲交易时段触及的1.2443美元一个月高位.欧元在过去两个交易日的升幅达近2%,为10月底来最佳两日表现.

欧元短期阻力位料在约1.2478美元,这是欧元自6月中高位至7月底触及的两年低点1.2042美元跌势的61.8%回档位.

但对欧洲央行行动提议的疑虑持续,且许多投资人认为在达成任何欧债危机解决办法前,欧元区会遭受更大的打击.这意味着一些投资人会倾向利用欧元反弹为欧元可能走软建立新的押注.

欧洲央行总裁德拉吉上周表示,该行只会在同欧元区救助基金合作的情况下才会出手,且要国家先申请援助.西班牙首相拉霍伊已经暗示可能寻求全面救助方案,但仍未决定.

"目前投资人人气出现明显分化,"纽约CitiFX汇市策略师Andrew Cox表示,"由于在上周德拉吉讲话后,欧洲央行缺乏行动,较短线交易商有较强的意愿想打压近期欧元强势."

另一方面,Cox指因对主权债和股票等欧洲实际资产的需求持续,"可能在未来几周继续支撑欧元."

欧元兑日圆EURJPY=跌0.2%,报96.99日圆,稍早一度升至97.79日圆,为7月中来最高.欧元兑瑞郎EURCHF=小跌,兑挪威克朗EURNOK=跌0.3%.

西班牙和意大利公债收益率周一下滑,短债收益率领跌.两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB已降至3.42%,7月25日曾创下欧元面世以来最高的7%之上.

交易商表示,欧元区二线国家公债较可比德债收益率差不断收窄可能在短期内为欧元提供一些支撑.另外,大量作空欧元的投机仓位意味着欧元在再度下滑之前可能因出脱这些仓位而出现上涨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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